人民网记者 乔雪峰

今年民航暑运自7月1日开始，8月31日结束，为期62天。记者从民航局获悉，截至8月20日，我国民航累计运输旅客1.17亿人次，日均达到228.6万人次，同比增长11%，民航运行安全平稳有序。

民航局发展计划司司长张清表示，今年暑运期间，民航运输延续旺季趋势。进入八月份以来，民航单日旅客运输量持续超过230万人次，8月10日达到245.14万人次，创单日旅客运输量历史新高。

据航旅纵横大数据显示，截至8月23日，暑运最后一周（8月25至8月31）国内航线机票预订量超过865万，出入境航线机票预订量超过142万。暑运以来（7月1日至8月22日），国内航线旅客量超过1亿人次，比去年同期增长约7%；出入境航线旅客量超过1234万人次，比去年同期增长约70%。

据去哪儿数据显示， 从今年暑运大盘来看，2024年暑运高峰较2023年推迟了一到两周，暑运客流回落比去年更晚，预计热度将持续到8月30日。国内热门目的地TOP10为北京、上海、成都、广州、深圳、重庆、杭州、西安、昆明、长沙。新疆、内蒙古等地的旅客量也增长明显。

灵活的价格策略加上供应量增加，暑期机票均价同比降低了100元以上，刺激了客座率增长。数据显示，从预订结构来看，旅行团占比明显下降，更多旅客选择自由行。0-12岁的儿童旅客预订量增长近两成，老年旅客占比恢复至2019年，58-63岁的旅客是银发族主力。

国际方面，旅游、留学出行需求集中释放，国际航空客运市场热度不断攀升。张清表示，目前国际客运航班量已超过每周6300班，比6月底增长近10%，热点出行目的地集中在日、韩、东南亚等周边国家和地区，巴黎奥运会的举办显著提升了中法暑期航空运输市场热度。

据去哪儿平台数据显示，国际机票预订量已经超过2019年同期，国际机票和酒店价格较去年暑期都有所下降。从目的地来看，除欧洲等传统长线亲子游旅客恢复较快外，免签刺激加上较为便宜的机票和酒店价格，使得今年暑期东南亚依旧是最热门出境旅游目的地，出境游门槛进一步降低，出境游也愈加下沉，有更多的三、四线以下城市居民走出国门。

此外，得益于144小时免签政策，暑期入境游增速更快于出境游。今年暑期，在平台上使用非中国护照预订国内航线间机票的旅客预订量，同比2023年增长1.8倍。

据张清介绍，暑运以来至8月20日，民航各单位累计保障航班95.3万班，日均保障18682班，同比增长7.9%，有力保障了旅客的出行需求。特别是在服务三四线城市及特殊、偏远地区群众出行方面，民航局持续推进“干支通、全网联”航空运输网络体系建设，暑运以来，已为15万人次旅客提供“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、全程无忧”的高标准通程航班服务，运送行李超过7万件。

(责编：杨曦、吕骞)

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