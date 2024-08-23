人民网记者 王绍绍

以旧换新、节能改造、绿色家电……近期，能源绿色转型跑出“加速度”，彰显出经济向“绿”向好的澎湃动能。

日前发布的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

向“绿”而行，向“新”发力。当前，山西省正有序布局大容量、高参数、低能耗煤电机组，淘汰落后小机组，加快煤电项目“上大压小”；山东省接连出台全省煤电行业转型升级行动方案和煤电机组“三改联动”实施方案，让火电更加低碳“灵活”；湖南省部分电厂实施了热电联产改造，利用地理优势向邻近工业园区稳定供热供汽，有效满足周边用户的供热需求，服务地方经济发展，让传统产业发“绿”芽。

科技创新为我国清洁能源发展和能源低碳转型注入关键动力。近年来，各地因地制宜，探索适合当地资源禀赋的能源转型和设备更新之路。在吉林白城，当地已有20多家风电装备制造企业，实现了风电主机叶片、塔筒、机舱罩、电机、紧固件等风电全产业链的“一站式采购”，风电生产所需全部配件都可以实现本地化供应，生产成本大幅降低；在宁夏腾格里沙漠，当地新能源基地200万千瓦光伏项目正在建设，广泛采用了“平单轴式太阳能光伏板支架”这一创新设备……技术创新为能源逐“绿”而行添上了“智慧翅膀”。

“‘工欲善其事，必先利其器’，设备更新直接影响的就是企业的生产力。”业内专家表示，对很多企业来说，新设备替换旧设备，引入新的生产技术，不仅提高了生产力，还有助于他们提升制造业高端化、智能化、绿色化发展水平，实现产业转型升级。

国家能源局最新数据显示，截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。

当前，全国多地正在加快推进充电桩的更新改造力度，不久前，广东能源局发布改造方案，计划更新改造超过19000个充电桩。浙江杭州今年将新增和改造充电设施3000个，总投资金额超过1.5亿元。山东威海、滨州等多地能源、电力部门加大充电桩改造升级力度，通过实施交流桩改直流桩、新建120千瓦以上大功率快充桩、充电桩升级为光储充一体化等，满足不同新能源汽车的充电需求。

大规模设备更新成效显现，企业生产力和经济效益大幅提升。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，设备更新将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域，有助于提升这些行业的技术水平和安全性能，还能通过节能降碳改造推动绿色可持续发展。

“能源设备更新有利于促进能源低碳转型。”业内专家表示，能源设备更新换代、以旧换新、循环利用将迎来新的机遇，带动形成上万亿元市场，为可持续、高质量发展提供新动能。

(责编：杨曦、高雷)

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