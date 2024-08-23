人民网记者 乔业琼

1000亿件、6.05亿人次。这是近日发布的截至今年8月中旬快递业务量和暑期人员流动的有关数据。

作为线上消费与服务消费领域中的重要代表，千亿快递与亿级客流的背后，是物流与人流的高效流动。释放出的，是中国经济积极向上的发展活力。

千亿快递提速达

一件从新疆乌鲁木齐市寄往昌吉市二六工镇红星村的破壁机，成为今年全国第1000亿件快递。

国家邮政局数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天。当前，我国邮政快递业持续快速发展，月均快递业务量超130亿件，月均快递业务收入超1000亿元，均创历史新高。

快递业的火爆，反映了线上消费的蓬勃活力，这在国家统计局近日发布的数据中也得到了印证。

在直播电商、社交电商等新业态推动下，1至7月份，实物商品网上零售额同比增长8.7%，快于社会消费品零售总额5.2个百分点；占社会消费品零售总额比重25.6%，占比较上半年提升0.3个百分点。

“随着我国经济回升向好，消费需求保持活力，在扩内需、稳增长系列政策利好下，快递业为服务线上经济发展、促进产品要素流动提供了有力支撑。”国家邮政局相关负责人表示。

值得注意的是，快递业务的提质增效还得益于科技智能的广泛应用。国家邮政局发布的《2024年7月中国快递发展指数报告》显示，7月，快递发展能力指数为218.6，同比提升7.3%。以无人机运用为例，快递企业拓展低空应用场景，开通江苏镇江至浙江建德、江苏镇江至安徽合肥等无人机跨省运输线路，山东临沂市还试点了“无人车+无人机+无人仓”全程无人化作业，为打造高效智能低空物流网络提供了有益探索。

铁路客运创新高

今年夏天，“跟着XX去旅行”走红，音乐、电视剧、美食、课本等元素成为人们暑期出行的主题。在暑期旅游旺季带动下，全国范围内人员流动显著加速，这一趋势在交通出行服务类领域得到直观体现。

国铁集团数据显示，自7月1日暑运启动以来至8月12日，全国铁路累计发送旅客6.05亿人次，同比增长6.1%，日均发送旅客1407万人次。

回顾今年前7个月，全国铁路发送旅客达到25亿人次，旅客周转量达到9455亿人公里，同比分别增长15.7%和10.6%，均创历史同期的新高。

暑期出行人潮涌动的背后，离不开政策层面的有力支持。文旅部牵头举办了2024年全国暑期文化和旅游消费季主场活动，并发布全国范围的惠民活动和优质产品。各地纷纷响应，通过创新消费场景、提升服务质量等方式，不仅丰富了人们的出行选择，也进一步推动人员平稳流动。

在陆地，今年6月底，“丝路梦享号”旅游专列开通，从神秘古老的西宁塔尔寺开始，沿着古丝绸之路青海道的大致走向，最后到达敦煌莫高窟感受飞天之美，自开通以来次次满员。

在天空，8月18日，连接上海浦东国际机场和江苏昆山城市航站楼的直升机载客航线正式开通，这是国内首条跨省定点低空载客运输航线，为长三角区域的低空交通连接开启新篇章；

在水上，山东青岛市的浮山湾推出“夜游浮山湾潮齐音乐会专线”，让乘客在沿水域领略城市美景的同时，还能聆听游船上歌手用音乐讲述青岛的故事。

人畅其行、货畅其流，流动的不仅是人与物，更是经济的活力与消费的热情。展望下阶段，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，近期出台的《关于促进服务消费高质量发展的意见》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》将逐步落地实施，加上下阶段中秋、国庆等假日到来，国内消费市场潜力有望进一步释放 。

(责编：乔业琼、高雷)

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