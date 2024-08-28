人民网记者 杨曦

国家统计局27日发布数据，7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长4.1%，增速比6月份加快0.5个百分点，已连续两个月加快，延续恢复态势。

观察工业企业的利润结构会发现，随着工业经济高质量发展稳步推进，新动能持续培育壮大，高技术制造业引领利润增长，装备制造业及消费品制造业利润增长形成稳定支撑。

1至7月份，在41个工业大类行业中，有21个行业利润增速比上月累计加快或降幅收窄，回升面超过五成。

高技术制造业引领利润增长，对规上工业利润增长的贡献率近六成，引领作用明显。

在制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进下，前7月锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造、智能消费设备制造等行业利润分别达到45.6%、16.0%、9.2%的同比增速。

装备制造业继续保持“压舱石”作用。1—7月份，装备制造业利润同比增长6.1%；从占比看，装备制造业利润占规上工业的比重为35.1%，结构不断优化。

自今年年初以来，铁路船舶航空航天、电子等行业生产快速增长，带动前7月利润同比分别增长36.9%、25.1%，持续保持高速增长态势。

利润的增长同时体现在了上市公司的业绩上。以电子行业为例，近期发布的2024年半年报显示，电子行业公司业绩增长趋势明显，行业内各个细分环节业绩同比均明显改善，整体业绩实现高增长。

消费品制造业利润方面，一方面国内消费需求在平稳恢复，另一方面工业品出口持续增长，共同推动消费品制造业利润保持两位数增长。前7月，在13个消费品制造大类行业中，有11个行业利润同比增长，8个行业增速超过10%。

值得关注的是，高附加值产品出口增长较快、外贸结构持续优化，一定程度上，为规上工业企业利润增长提供了重要支撑。数据显示，汽车行业出口交货值连续8个月保持两位数增长；7月份，通用设备、专用设备、化工行业出口交货值增速加快，实现两位数增长。

从企业预期来看，7月份，生产经营活动预期指数为53.1%，仍位于扩张区间，表明多数制造业企业对近期市场发展较为乐观。

透过一系列数据指标，可以窥见工业企业利润恢复、效益状况改善趋势，下阶段不断增强工业经济持续回升向好态势，将为今年全年的经济增长提供有力支撑。

“同时也要看到，国内消费需求依然偏弱，外部环境复杂多变，工业企业效益恢复基础仍需继续巩固。”国家统计局工业司统计师于卫宁认为，下阶段，要更加有力扩大内需，针对性采取措施畅通经济循环，进一步推动工业领域新质生产力发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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