人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，8月29日，金融监管总局会同北京市、国家发展改革委召开推进金融资产投资公司股权投资扩大试点座谈会。

会议强调，要深刻认识扩大金融资产投资公司股权投资试点工作的重要意义，立足我国长期以间接融资为主的融资结构，充分发挥国有大型商业银行科技金融基础扎实、客户资源丰富、风险识别能力较强、产品体系相对完善等优势，促进资金加速向新质生产力流动。要强化政策引领，优化发展环境，积极探索具有中国特色的银行保险机构助力科技创新路径，着力畅通“资金—资本—资产”循环。要指导金融资产投资公司练好内功、强化管理，加强人才队伍建设，不断提升创业投资、股权投资专业水平。要健全全流程的风险管理机制，完善尽职免责和容错纠错机制，不断增强风控有效性。要深入调研市场需求，做好优质项目储备，按照投早、投小、投长期、投硬科技的要求，为不同成长阶段科技型企业量身定制金融服务方案，争取更多项目尽快落地，推动金融资产投资公司股权投资试点在首都取得新突破。

会议指出，近年来，北京市围绕推进国际科技创新中心建设，持续健全多层次科创金融组织体系、多元化金融产品服务体系和多维度科创金融支撑体系，许多工作走在全国前列，开展股权投资试点基础扎实、优势突出。金融监管总局将加强与国家发展改革委、中国人民银行、中国证监会等部门的协同配合，持续构建同科技创新相适应的科技金融体制，因地制宜加大对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，努力形成可复制、可推广的实践经验和制度成果，为下一步在全国扩大试点发挥示范引领作用。

(责编：罗知之、吕骞)

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