人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融资产投资公司股权投资扩大试点座谈会在京举行

2024年08月30日14:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，8月29日，金融监管总局会同北京市、国家发展改革委召开推进金融资产投资公司股权投资扩大试点座谈会。

会议强调，要深刻认识扩大金融资产投资公司股权投资试点工作的重要意义，立足我国长期以间接融资为主的融资结构，充分发挥国有大型商业银行科技金融基础扎实、客户资源丰富、风险识别能力较强、产品体系相对完善等优势，促进资金加速向新质生产力流动。要强化政策引领，优化发展环境，积极探索具有中国特色的银行保险机构助力科技创新路径，着力畅通“资金—资本—资产”循环。要指导金融资产投资公司练好内功、强化管理，加强人才队伍建设，不断提升创业投资、股权投资专业水平。要健全全流程的风险管理机制，完善尽职免责和容错纠错机制，不断增强风控有效性。要深入调研市场需求，做好优质项目储备，按照投早、投小、投长期、投硬科技的要求，为不同成长阶段科技型企业量身定制金融服务方案，争取更多项目尽快落地，推动金融资产投资公司股权投资试点在首都取得新突破。

会议指出，近年来，北京市围绕推进国际科技创新中心建设，持续健全多层次科创金融组织体系、多元化金融产品服务体系和多维度科创金融支撑体系，许多工作走在全国前列，开展股权投资试点基础扎实、优势突出。金融监管总局将加强与国家发展改革委、中国人民银行、中国证监会等部门的协同配合，持续构建同科技创新相适应的科技金融体制，因地制宜加大对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，努力形成可复制、可推广的实践经验和制度成果，为下一步在全国扩大试点发挥示范引领作用。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融资产投资公司股权投资扩大试点座谈会在京举行
　　人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，8月29日，金融监管总局会同北京市、国家发展改革委召开推进金融资产投资公司股权投资扩大试点座谈会。 会议强调，要深刻认识扩大金融资产投资公司股权投资试点工作的重要意义，立足我国长期以间接融资为主的融资结构，充分发挥国有大型商业银行科技金融基础扎实、客户资源丰富、风险识别能力较强、产品体系相对完善等优势，促进资金加速向新质生产力流动。…
人民银行：继续坚持支持性货币政策立场
　　人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会，分析研究当前经济金融形势，听取相关意见建议。 会议认为，今年以来，宏观政策力度进一步加强，一系列扩内需、稳预期、防风险的政策举措相继出台，经济运行延续回升向好态势，我国经济基本面是稳健的。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部