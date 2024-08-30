人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会，分析研究当前经济金融形势，听取相关意见建议。

会议认为，今年以来，宏观政策力度进一步加强，一系列扩内需、稳预期、防风险的政策举措相继出台，经济运行延续回升向好态势，我国经济基本面是稳健的。与会代表还就如何提振有效需求特别是消费需求、稳预期强信心、促进房地产平稳健康发展、保持金融机构健康性等方面提出了建议。

潘功胜表示，今年以来，中国人民银行稳健的货币政策灵活适度、精准有效，在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的货币政策调整，有力支持经济回升向好。下一阶段，中国人民银行将落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求，继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。

(责编：罗知之、吕骞)

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