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自然资源部：全国卫星导航定位基准站一张网服务平台建成

2024年08月30日13:54 | 来源：人民网
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人民网重庆8月30日电 （欧阳易佳）记者从自然资源部获悉，全国卫星导航定位基准站一张网服务平台建成并提供服务。目前已形成由3300余座基准站组成的一张网，初步构建了一张网服务平台，实现了全国基准站资源统一站点管理、汇集存储、质量分析、共享交换，可提供全国用户统一注册、无缝漫游与协同高精度定位服务。

国家基础地理信息中心主任陈常松表示，“一张网”建设服务的目标为整合全国自然资源系统卫星导航定位基准站资源，构建法定权威、基准统一、功能完备、精准可靠、安全可控的全国北斗高精度导航定位服务平台，提供卫星导航定位基准服务，促进数据共享利用，提升自然资源北斗规模化应用能力和水平，满足经济社会发展、各行业部门应用需求，助力国家安全和经济高质量发展。

陈常松介绍，“一张网”建设服务工作由自然资源部领导，国家基础地理信息中心牵头组织实施，各省级自然资源主管部门、其他直属单位和派出机构协作开展。

“一方面保障公益性测绘基准服务，推动北斗规模化应用。”陈常松说，“另一方面助力数字经济建设，为资源调查、智能交通、无人驾驶、精准农业、大众生活、社会治理等提供高精度、快速、实时的导航定位服务支撑。”

据了解，目前，全国北斗高精度导航定位服务平台已开通试运行，可提供全国统一测绘基准服务，服务内容主要包括观测数据、坐标成果、增强定位服务以及各类产品。

 

(责编：杨曦、吕骞)
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