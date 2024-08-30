人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

坚守防汛一线 科学调度守四方安澜

欧阳易佳
2024年08月30日13:54 | 来源：人民网
小字号

洞庭湖、鄱阳湖水系强降雨；松花江辽河流域暴雨洪水；长江、黄河、鸭绿江、松花江吉林段、乌苏里江等河流相继发生编号洪水；多条河流发生超历史洪水……2024年“七下八上”防汛关键期，一场场从南到北的洪水接踵而至。

从水利部研判决策机构，到各大流域防汛调度实施机构，再到一线防汛水利技术支持工作组，各级水利部门坚持人民至上、生命至上，通过会商研判、精准预报、科学指挥、精细调度等一个多月紧张忙碌、严格有序的防御，以“时时放心不下”的责任感与洪水赛跑，全力应对2024年主汛期这场硬仗。

三位一体，筑牢水旱防御“第一线”

“全国进入防汛关键期，水利系统全面启动防汛关键期工作机制，防御的意识、机制、节奏、措施全面与关键期要求相匹配。”水利部副部长王宝恩在防汛会商会上强调。

此前，《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施意见》印发，指出要建立责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的水旱灾害防御工作体系，提升防灾减灾能力和水平。

受台风“格美”影响，7月25日开始，珠江流域大部地区出现强降雨过程，7月26日晚韩江发生今年第5号洪水。水利部珠江水利委员会会同广东、福建水利部门，调度韩江、东江等干支流水库群拦洪削峰错峰，滚动发布预报信息194站次4800余条次，发布靶向预警信息4700余条。

“预”字打底，“防”字当先。强降雨防范；水库调度运用；中小水库安全度汛；中小河流洪水、山洪灾害防御；堤防、河道巡查防守；一线应急抢险技术支撑……各部门层层压实责任，确保调度畅通，驻守防汛“第一线”。

大国重器，守护精准调控“第一关”

台风“格美”一路深入；长江编号洪水接连形成；洞庭湖水系及湖区防洪形势严峻；长江上游金沙江、嘉陵江、岷江来水持续增加……三峡水库面临接踵而至的洪水过程。

三峡工程控泄洪水。水利部供图

三峡工程控泄洪水。水利部供图

“水工程调度并不是一个水库的单打独斗。”水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，“要以流域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流，统筹当前和长远，坚持系统、科学、安全、精准调度流域防洪工程体系，发挥其整体作用。”

“长江流域水工程联合调度的规模、范围不断扩大，总数从2012年的10座增加到目前的127座，其中控制性水库53座，通过调度水工程拦洪削峰，使得洪水应对更加主动。”水利部长江水利委员会（以下简称“长江委”）水旱灾害防御局局长徐照明说。

“大国重器”护佑一方安澜。三峡水库出库流量从35000立方米每秒压减至27000立方米每秒，湖南五强溪、柘溪等水库配合拦洪约6亿立方米，洞庭湖城陵矶站洪峰水位降低0.2米，极大减轻洞庭湖区防洪压力。

大国“重”器镇守，大国“智”器护航。“我们算好洪峰、洪量、峰现时间等‘水账’”水利部珠江水利委员会水文局副局长刘斌介绍，无人船、雷达水位计、侧扫雷达、声学多普勒流速剖面仪（ADCP）……多种测验手段迎战汛情，为科学、合理调度水工程提供准确数据支撑。

水利部数据显示，7月份以来，长江、黄河、淮河、珠江、松辽、太湖流域1182座次大中型水库投入运用，充分发挥水库拦洪削峰错峰作用，有效减轻了下游防洪压力。

水文测算，保护生命防线“第一岗”

“山洪要来了，请马上转移。”8月6日深夜，甘肃省泾川县罗汉洞乡逐户开展“敲门行动”，逐户“喊醒叫应”，组织群众转移避险。由于预警及时、转移迅速、严防擅返，78户187名群众实现人员“零伤亡”。

水文测算护航全国防汛一线。乌苏里江2024年第1号洪水期间，提前4天预报乌苏里江将发生超保洪水，虎头、饶河2个水文站的洪峰水位误差仅1厘米；北京今年首次布设3部水利测雨雷达并组网应用，与11部气象雷达协同应用，实现了流域“云中雨”探测预报高精度、全覆盖；岳阳水文应急监测队开展现场查勘工作，每半小时观测一次团洲垸内、外水位、溃口宽度……

团洲垸决堤险情现场开展水文应急监测。水利部供图

团洲垸决堤险情现场开展水文应急监测。水利部供图

“全国各类水文测站由2012年的7万多处增加到目前的12万多处，水文监测预报能力不断提升，南、北方主要河流的洪水预报精准度分别提升到90%和70%以上。”水利部水文首席预报员尹志杰介绍。

“目前‘七下八上’防汛关键期已结束，但仍处于主汛期，局地短时强降雨多发散发。”水利部水旱灾害防御司督察专员王章立在此前的媒体座谈会上表示，“仍需要保持警惕，全力保障人民群众生命安全。”

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坚守防汛一线 科学调度守四方安澜
　　洞庭湖、鄱阳湖水系强降雨；松花江辽河流域暴雨洪水；长江、黄河、鸭绿江、松花江吉林段、乌苏里江等河流相继发生编号洪水；多条河流发生超历史洪水……2024年“七下八上”防汛关键期，一场场从南到北的洪水接踵而至。 从水利部研判决策机构，到各大流域防汛调度实施机构，再到一线防汛水利技术支持工作组，各级水利部门坚持人民至上、生命至上，通过会商研判、精准预报、科学指挥、精细调度等一个多月紧张忙碌、严格有序的防御，以“时时放心不下”的责任感与洪水赛跑，全力应对2024年主汛期这场硬仗。…
今年以来深市公司披露631单回购方案
　　人民网北京8月30日电 （记者黄盛）据深圳证券交易所数据显示，2024年以来，深市公司累计披露631单回购方案，拟回购金额上限662.99亿元；披露回购进展超过5100次。Wind统计数据显示，上述回购方案的累计回购金额达到589.73亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部