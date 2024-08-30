欧阳易佳

洞庭湖、鄱阳湖水系强降雨；松花江辽河流域暴雨洪水；长江、黄河、鸭绿江、松花江吉林段、乌苏里江等河流相继发生编号洪水；多条河流发生超历史洪水……2024年“七下八上”防汛关键期，一场场从南到北的洪水接踵而至。

从水利部研判决策机构，到各大流域防汛调度实施机构，再到一线防汛水利技术支持工作组，各级水利部门坚持人民至上、生命至上，通过会商研判、精准预报、科学指挥、精细调度等一个多月紧张忙碌、严格有序的防御，以“时时放心不下”的责任感与洪水赛跑，全力应对2024年主汛期这场硬仗。

三位一体，筑牢水旱防御“第一线”

“全国进入防汛关键期，水利系统全面启动防汛关键期工作机制，防御的意识、机制、节奏、措施全面与关键期要求相匹配。”水利部副部长王宝恩在防汛会商会上强调。

此前，《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施意见》印发，指出要建立责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的水旱灾害防御工作体系，提升防灾减灾能力和水平。

受台风“格美”影响，7月25日开始，珠江流域大部地区出现强降雨过程，7月26日晚韩江发生今年第5号洪水。水利部珠江水利委员会会同广东、福建水利部门，调度韩江、东江等干支流水库群拦洪削峰错峰，滚动发布预报信息194站次4800余条次，发布靶向预警信息4700余条。

“预”字打底，“防”字当先。强降雨防范；水库调度运用；中小水库安全度汛；中小河流洪水、山洪灾害防御；堤防、河道巡查防守；一线应急抢险技术支撑……各部门层层压实责任，确保调度畅通，驻守防汛“第一线”。

大国重器，守护精准调控“第一关”

台风“格美”一路深入；长江编号洪水接连形成；洞庭湖水系及湖区防洪形势严峻；长江上游金沙江、嘉陵江、岷江来水持续增加……三峡水库面临接踵而至的洪水过程。

三峡工程控泄洪水。水利部供图

“水工程调度并不是一个水库的单打独斗。”水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，“要以流域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流，统筹当前和长远，坚持系统、科学、安全、精准调度流域防洪工程体系，发挥其整体作用。”

“长江流域水工程联合调度的规模、范围不断扩大，总数从2012年的10座增加到目前的127座，其中控制性水库53座，通过调度水工程拦洪削峰，使得洪水应对更加主动。”水利部长江水利委员会（以下简称“长江委”）水旱灾害防御局局长徐照明说。

“大国重器”护佑一方安澜。三峡水库出库流量从35000立方米每秒压减至27000立方米每秒，湖南五强溪、柘溪等水库配合拦洪约6亿立方米，洞庭湖城陵矶站洪峰水位降低0.2米，极大减轻洞庭湖区防洪压力。

大国“重”器镇守，大国“智”器护航。“我们算好洪峰、洪量、峰现时间等‘水账’”水利部珠江水利委员会水文局副局长刘斌介绍，无人船、雷达水位计、侧扫雷达、声学多普勒流速剖面仪（ADCP）……多种测验手段迎战汛情，为科学、合理调度水工程提供准确数据支撑。

水利部数据显示，7月份以来，长江、黄河、淮河、珠江、松辽、太湖流域1182座次大中型水库投入运用，充分发挥水库拦洪削峰错峰作用，有效减轻了下游防洪压力。

水文测算，保护生命防线“第一岗”

“山洪要来了，请马上转移。”8月6日深夜，甘肃省泾川县罗汉洞乡逐户开展“敲门行动”，逐户“喊醒叫应”，组织群众转移避险。由于预警及时、转移迅速、严防擅返，78户187名群众实现人员“零伤亡”。

水文测算护航全国防汛一线。乌苏里江2024年第1号洪水期间，提前4天预报乌苏里江将发生超保洪水，虎头、饶河2个水文站的洪峰水位误差仅1厘米；北京今年首次布设3部水利测雨雷达并组网应用，与11部气象雷达协同应用，实现了流域“云中雨”探测预报高精度、全覆盖；岳阳水文应急监测队开展现场查勘工作，每半小时观测一次团洲垸内、外水位、溃口宽度……

团洲垸决堤险情现场开展水文应急监测。水利部供图

“全国各类水文测站由2012年的7万多处增加到目前的12万多处，水文监测预报能力不断提升，南、北方主要河流的洪水预报精准度分别提升到90%和70%以上。”水利部水文首席预报员尹志杰介绍。

“目前‘七下八上’防汛关键期已结束，但仍处于主汛期，局地短时强降雨多发散发。”水利部水旱灾害防御司督察专员王章立在此前的媒体座谈会上表示，“仍需要保持警惕，全力保障人民群众生命安全。”

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经