人民网北京8月30日电 （记者黄盛）据深圳证券交易所数据显示，2024年以来，深市公司累计披露631单回购方案，拟回购金额上限662.99亿元；披露回购进展超过5100次。Wind统计数据显示，上述回购方案的累计回购金额达到589.73亿元。

就8月而言，深市已经有25家公司披露回购方案或回购提议，拟回购金额上限合计31.09亿元。

除了积极推出回购方案，8月以来深市已发布回购方案的公司也在积极实施回购动作，披露回购进展562家次。

股份回购作为资本市场的一项基础性制度安排，具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等方面的功能作用。证监会鼓励上市公司依法合规运用回购工具，积极回报投资者，促进市场稳定健康发展，同时也将加大回购的事中事后监管，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。

(责编：杨曦、吕骞)

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