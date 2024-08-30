人民网古浪8月30日电（记者王天乐）八步沙，这个曾饱受风沙侵袭的地方，位于甘肃省古浪县。肆虐的风沙一度侵蚀周边的村庄和农田，严重干扰了居民的生产和生活。

经过数十年的持续努力，八步沙林场的治沙工作者们已将昔日的“沙窝窝”转变为“绿窝窝”。在“三北”防护林体系建设的过程中，广大干部和群凭借双手和智慧，逐步改变了沙漠的面貌。这些新时代的愚公们，在面对困难时从不退缩，将这片荒芜之地变成了生机勃勃的绿洲。