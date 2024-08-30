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加快全面绿色转型 让产业“含绿量”提升发展“含金量”

人民网记者 栗翘楚
2024年08月30日11:00 | 来源：人民网
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截至7月底，中国可再生能源发电装机规模已经达到了16.8亿千瓦，装机占比超过了54%；7月份，中国新能源乘用车国内月度零售销量首超传统燃油乘用车，成为市场新主流——近日，中国能源转型的两则消息成媒体报道的焦点。

从源头生产到终端消费，中国经济社会发展全面绿色转型步伐不断加快，目前，我国已经建成全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链，太阳能发电和风力发电装机规模超过11亿千瓦，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，城镇新建绿色建筑面积占新建建筑的比例超过90%。一个个数字背后是中国加速推进全面绿色转型的坚定决心和坚实步伐。

近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确了加快经济社会发展全面绿色转型的总体要求、重点任务和保障措施。其中提出，大力发展绿色低碳产业。积极鼓励绿色低碳导向的新产业、新业态、新商业模式加快发展。

“《意见》全面落实党的二十届三中全会作出的改革部署，准确把握深化生态文明体制改革的战略重点，释放了塑造生态新优势、发展绿色生产力、促进人与自然和谐共生的强烈信号。”北京林业大学经济管理学院教授李华晶接受人民网记者采访时表示，经济社会发展全面绿色转型，就是要通过创新性、深层次、系统性改革，大幅提升绿色全要素生产率。

近年来，我国能源生产和消费革命深入推进，通过大力推进供给侧结构性改革，逐步淘汰落后产能，优化产业结构，战略性新兴产业发展为绿色转型注入了新的活力。《意见》提出，在工作中要做到四个坚持，即坚持全面转型、坚持协同转型、坚持创新转型和坚持安全转型。

“产业结构绿色化‘快’起来、生产方式低碳化‘全’起来、生活方式生态价值‘型’起来是《意见》对产业结构、生产方式、生活方式的主要影响。”李华晶表示，首先，绿色不仅要空间布局、还要与时间赛跑，绿色产业创新要与绿色科技创新的步伐同频共振；其次，绿色高质量发展走的是低碳轨道，生产要在全方位、全领域、全地域、全链条、各环节实现降碳、减污、扩绿、增长；最后，生态优先、节约集约的日常生活也可以有“型”有料，推动绿色消费与新业态、新模式融合发展。

随着政策持续显效，今年上半年，我国单位GDP能耗同比下降0.4%。数据显示，2013年至2023年，中国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%。可以看到，在各行各业绿色转型的实践中，含“绿”量正持续转化为含金量。

“区域协调、数智赋能将成为各界绿色转型点‘绿’成金需要关注重要环节。”李华晶表示，一方面，要加强区域绿色发展协作，把资源环境生态问题转变为绿色创新创业机会，让生态产品价值实现机制落地为绿色生产生活的价值共创场景；另一方面，加快数字化绿色化协同，创新“人工智能+绿色低碳”模式，推动数绿融合的教育科技人才一体化改革，以数智技术与绿色技术联动改造传统产业、推进战略性新兴产业和未来产业。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)
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