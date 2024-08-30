人民网北京8月30日电 （记者夏晓伦）“乡村振兴是国家战略，也是时代呼唤，它不仅仅关乎农村的面貌改变，更是农业、农村、农民全面发展的深刻变革。”中国商业联合会党委常委、副会长傅龙成在中国商报社乡村振兴产业帮扶（试点）成果推进会上表示，在这场变革中，流通业作为连接生产与消费的桥梁，其作用不可小觑。

傅龙成说，在乡村振兴大战略中，流通领域责无旁贷。当前乡村振兴中的特色产业非常需要流通业的助力提升和课题赋能，目前正逢其时。行业协会和媒体在特色产业帮扶和对接中大有作为。

“乡村振兴是促进城乡融合，推动农村实现共同富裕的重要途径。”中国商报社社长兼总编辑胡斌表示，近年来，中国商报社充分发挥中央新闻单位的社会责任，在乡村振兴实践活动中，成功策划和实施了一批农产品产销对接和产业链带动帮扶的工作。

今年3月初，甘肃麻辣烫爆火出圈。冰冻三尺，非一日之寒，甘肃麻辣烫爆火的背后，是特色、优质、多元的甘肃农特产品的强大支撑，一碗麻辣烫，汇集着甘肃各地的风物，是当地特色优势农业产业与乡村振兴战略的完美结合之作，它激活了整个甘肃的特色农业产业，也印证了乡村产业的蓬勃活力，有效增进了当地农民的经济收益。

“甘肃作为西部农业大省，在这方富庶的土地上，孕育了特色、优质、多元的农特产品，其中马铃薯最具地标属性。优质的资源禀赋为马铃薯粉条产业的传承创新和高质量发展提供了得天独厚的原料优势。”“薯之梦”品牌创始人、甘肃薯之梦食品有限公司董事长常永福分享说，公司品牌于2016年初进入消费市场，历经8年多市场持续深耕和供应链不断优化，形成了较为完善的营销网络、渠道体系和售后保障。

中国人民大学中国乡村振兴研究院执行院长唐园结表示，我国农产品加工企业普遍规模不大，总体不强，发展需要方方面面的支持，“生产、流通、服务都需要进一步加强，企业做起来了，产业发展起来了，才能带动农民增收致富。”

中国农影运营中心主任、乡村振兴赋能计划组委会秘书长上官王强则认为，乡村振兴首推产业兴旺，产业兴旺的落点则在品牌强盛，“通过品牌强盛，能够推动整个产业的发展”。

“优质农产品供给是农产品上行的源头起点，是促进农民增收、释放消费潜力的重要基础。”傅龙成表示，马铃薯产业是甘肃定西经济社会发展的战略性基础性优势主导产业，是全面推进定西乡村振兴的重要抓手。流通业的创新如同催化剂一般，激发了农村经济的无限潜能。通过电商平台的搭建、冷链物流的完善、品牌农业的打造等举措，能让农产品有了更响亮的品牌、更广阔的市场、更高的附加值。

(责编：杨曦、吕骞)

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