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暑期文旅市场亮点频现 多元玩法催生新增长点

人民网记者 许维娜
2024年08月30日11:00 | 来源：人民网
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今年暑期，人们纷纷选择外出旅行，度过假期时光。

青海的茶卡盐湖，以其如梦境般的自然风光，吸引了众多游客慕名而来，流连忘返。景区精心策划，推出了一系列特色体验项目，并增设了27处打卡点，使得今年暑期茶卡盐湖景区的游客接待量再创新高，突破了200万人次大关。

吉林长白山景区，则以其宜人的气候和壮丽的自然景观成为游客们的热门选择。自七月份进入暑期以来，长白山北景区游客络绎不绝。截至8月15日，接待人数已接近70万人次，与2023年相比增长了约20%，展现出蓬勃的旅游活力。

暑期虽临近尾声，各大旅游景区的客流量也随之回落，但文旅市场的热度并未“降温”。

受访专家表示，今年暑期我国文旅市场展现出了令人振奋的表现。文旅融合的新产品、新业态、新场景为市场不断注入新活力，不仅体现了旅游业发展进入快车道、市场规模持续扩大的态势，更彰显了其在促进消费增长、拉动内需方面的重要角色。

这背后，是我国出行市场的“热辣滚烫”。

8月26日，中国国家铁路集团有限公司发布最新消息，自暑运启动以来（7月1日至8月25日），全国铁路累计发送旅客8.02亿人次，同比增长6.2%，日均发送旅客1433万人次。今年民航暑运也表现不俗，截至8月20日，我国民航累计运输旅客1.17亿人次，日均达到228.6万人次，同比增长11%，民航运行安全平稳有序。

网约车行业同样迎来了旺季，表现亮眼。据T3出行大数据显示，今年7月1日至8月20日期间，用户打车出行呼叫量同比增加了16.9%，整体呈现出“旺季更旺”的繁荣局面。

多个平台也相继发布了暑假期间的旅游数据。携程方面的数据显示，今年暑假旅游市场继续展现出消费的韧性，并整体呈现出“三高三低”的特征。

具体来看，“三高”指的是国内游、跨境游持续保持高景气运行，高质量陪伴的亲子游、家庭游持续火热，以及“精神村民”、City ride、演唱会等提供高情绪价值的玩法受到年轻人的追捧；而“三低”则表现为适宜避暑的低温目的地及室内项目的火爆，机票和酒店价格因供应恢复而呈现走低趋势，以及三四线城市、县域及乡村等目的地的一路走红。

从目的地维度看，北京、上海、成都等城市是暑期十大热门旅游城市。同时，昌吉、朔州等城市增速较快，同比均超过30%。

记者注意到，除了一线城市持续繁荣之外，今年暑假出行还涌现出“小城追凉”“museum walk”“南方夜游”等新的特色趋势。一些同时具备性价比和“凉爽感”的小城市也因此崭露头角。

值得一提的是，“museum walk”接替“city walk”走红。据T3出行大数据显示，今年7月1日至8月20日，用户目的地为博物馆的打车出行呼叫量和订单量同比分别上涨37.32%、30.27%，博物馆热度在今年暑期迎来显著增长。贵阳、沈阳、上海等城市成为用户前往博物馆的打车出行呼叫量排名前列的城市。

“博物馆本身的知识属性，吸引了不少亲子游、研学游群体选择其作为暑期出游目的地；再加上全国多地博物馆开启了延时‘下班’、取消预约等便民举措，也刺激了‘museum walk’成为接替‘city walk’走红的旅游路线。”T3出行相关负责人表示。

“上山、涉水、入草原”也成为今年夏天众多市民避暑出游的新方式。从肇庆、玉林的竹筏漂流，到乐山、淮北的山间漫步，再到西宁大草原上的策马奔腾，今年的暑假主打一个“怎么凉快怎么玩”。肇庆司机李师傅也感慨道：“这个暑假我接了很多外地乘客，他们要么是去景区漂流的，要么是去车站的。最多的一天，我从早到晚接了30单。”

此外，暑期展演旅游产品，增长势头强劲，环比激增七成。比如，90后成为演出市场消费主力，占比高达四成；又如，游戏取景地之一的小西天景区门票订单量同比增长261%。

透过这一组组数据，我们不仅能感受到文旅市场的持续火热，还能洞察到其中蕴含的市场趋势和发展机遇。

“作为新质生产力的重要实践方式，文旅产业中的含‘新’量日益增强。”另有专家表示，无论是通过旅游结合体育、演唱会、游戏来释放多巴胺，还是通过县域游、乡村游来追求自我疗愈和逃离喧嚣，那些能够提供高情绪价值的旅游项目已成为暑期的热门选择。它们不仅催生了新的消费增长点，还为经济高质量发展提供新动能、新优势。

(责编：杨曦、吕骞)
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