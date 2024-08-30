人民网记者 车柯蒙

8月28日至30日，2024中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）在贵州省贵阳市举办，这是数博会连续举办的第十届。数博会不仅见证了贵州从“实验田”到“创新区”的大数据发展实践，也见证了我国数字经济快速崛起与繁荣。

《数字中国发展报告（2023年）》显示，我国数据要素市场化改革步伐进一步加快，数字经济规模持续壮大，数字技术应用场景不断拓展。

在各行各业加速数字化转型的过程中，占据经济总量60%以上的中小企业转型需求尤为旺盛。融通数智供需，加速企业智改数转，助推中国数智产业再升级，需要社会各方协同发力。

数智产业发展有了新通路

8月27日，在2024数博会上，第三届828 B2B企业节正式开幕。围绕企业快速上云、数转达标必备、AI升级、行业应用四大需求，828企业应用一站购平台将推出近600款精选产品与解决方案……

国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，828 B2B企业节连接产品提供方、企业需求方、产业及行业机构、媒体等，打造企业数字化供需对接、联合创新、融通发展新模式，为数字产业健康快速发展作出了重要贡献。

据华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征介绍，本届828 B2B企业节聚焦商机促进、优品优惠、技术联创、专业服务、人才培养、品牌提升六个维度，携手伙伴共同推出万余款数智化产品，在全国范围内开展千余场线上线下行动，覆盖企业数智化全阶段和全场景，助推更多企业实现降本增效和创新发展。

企业数字化发展有了“黑土地”

“华为云在基础设施、AI领域持续投入，做好‘黑土地’，助力千行万业数字化、智能化。”华为公司常务董事、华为云CEO张平安表示，828 B2B企业节正是“把最合适的产品、经由最短的路径、以最合理的模式，供给最需要的场景”，为中国企业数字化、智能化构筑企业一站式服务平台。

张平安认为，中国的数字经济发展和技术创新，仍需跨越一道道技术鸿沟，数字产业“大花园”的繁茂，仍需要更多灌溉，依托政、产、学、研等各个维度的持续投入。

如何让“产品” 与“需求” 通过平台连接，依托云底座为企业数智化供需“架桥”“铺路”？以人工智能领域为例，华为云通过昇腾AI云服务支持百模千态，通过盘古大模型重塑千行万业，助力产业智能化。目前，盘古大模型落地到了矿山、电力、气象、医药等30多个行业、400多个模型应用场景，持续为各行各业的生产场景“解难题、做难事”。

企业转型有了新机遇

“成就好生意，成为好企业，B2B企业节正有力促进了中小企业的技术升级和生产力的飞跃。”华为云中国区副总裁张鹏表示，根据数据统计，企业的数字化转型参差不齐，B2B企业节不仅仅解决技术问题，还解决商机问题。通过一站购平台，中小企业能够便捷地寻找并应用到数转智改所需的优质产品与服务，减少市场寻找和技术对接的时间与成本，为企业转型提供了稳固的基地和新机遇。

对于更多中小企业而言，B2B企业节正为企业转型提供更多机遇。拓维信息副总裁柏丙军认为，企业节是聚焦行业数字化各个环节所需要的最优产品，目前覆盖了20万中小企业，为千行百业数字化转型提供丰富、优质、实惠的解决方案。百胜软件副总裁葛旻表示，数智化转型已经成为企业发展的必然趋势。企业节作为聚焦企业服务与解决方案的大型活动，能够帮助企业更好地洞察市场，把握行业动态，确保公司战略方向与市场需求高度契合。

(责编：杨曦、吕骞)

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