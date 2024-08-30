人民网北京8月30日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，截至8月30日，北京至广州快速多式联运班列开行数量已达100列。

据了解，自今年4月18日起，北京至广州快速多式联运班列正式启动，该班列采取固定装车点、固定运行线、固定车次、固定发到时间、固定运输价格的“五定”模式开行，运行时速提升至120公里/小时，高效准时、方便快捷，运输时间从原来的5到7天缩短至33个小时。

北京至广州快速多式联运班列开行以来，货运量始终保持增长态势，班列由每周开行5列增至7列，货物品类由开行初期的20个增加至囊括家具、食用油、面粉、调味品等与百姓生活息息相关的货物品类100余个，形成了京津冀地区与粤港澳大湾区点对点快速班列常态化、规模化的运输模式，提升了南北纵向运输通道能力，使北京、广州两地物流枢纽联通更加紧密，为两地企业也带来了更多发展机遇。

为有效提升北京至广州快速多式联运班列运输品质，中国铁路北京局北京铁路物流中心在装车点广阳货场内增配龙门吊1台，大大提升货物装卸效率；在货场内配备远程监控设备13台、装箱点加装智能摄像机41台，对货物装箱全过程进行视频监控，使班列运输更加安全可靠；在货场内成立快速多式联运班列调度指挥部，班列调度指挥部与北京局、物流中心调度指挥中心三级联网，信息传递更加精准迅速，还能实时跟进班列作业动态、合理安排装卸组织、精准指挥班列运行、迅速解决各类问题，使得整个物流体系更为高效有序。

(责编：王连香、吕骞)

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