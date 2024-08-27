人民网记者 车柯蒙

税收大数据不仅覆盖经济领域全、反映经济活动快，还具有数据颗粒度细、记载经济活动准等特点。近日，国家税务总局公布的多项增值税发票数据显示，我国经济整体延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，呈现多方面亮点。

川渝地缘相近，贸易往来频繁。位于重庆渝北的毛哥食品开发有限公司，产品畅销巴蜀两地，去年的年度产值突破9000万元。“四川是我们产品最重要的销售区域。”该公司相关负责人周后娟介绍，去年，公司在四川投产了两个精加工的厂房，销售额已突破5000万元。

数据显示，今年上半年，川渝贸易金额实现4310亿元，同比增长7.8%。其中，川渝两地批发零售业、制造业往来销售收入同比分别增长9.8%和3.2%，采购金额同比分别增长11.6%和3.5%。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），进一步部署了构建全国统一大市场的改革举措。推动国内商品服务高效自由流动，是建设全国统一大市场的主要目标之一，通过发票购销关系，则可以反映国内各省之间贸易联系紧密程度。

国家税务总局近日公布的增值税发票数据显示，今年1月至7月，全国省际销售额同比增长3.8%；省际贸易销售额占全部销售额比重为40.6%，较上年同期占比提高0.6个百分点。全国31个省份中，有22个省份省际贸易销售额增速实现正增长，其中13个增速超过全国平均水平。

以川渝地区为例，全国统一大市场建设加快推进两地产业链协同发展。“今年以来销往重庆的凸轮轴已超过118万件，实现产值近6000万元。”四川银钢一通凸轮轴有限公司财务负责人何琴说。

据了解，该公司所在的合（川）武（胜）共建产业园是四川省武胜县和重庆市合川区联合建设的工业园区。近年来，园区企业积极融入成渝地区双城经济圈、加速拓展全国市场，重庆合川、长寿和四川广安三地税务部门联合印发《税收服务合广长协同发展示范区建设工作计划》，积极服务企业跨省发展。

全国统一大市场建设，有利于促进经济内循环更加通畅，带来省际间贸易额增长较快。京津冀、长三角、珠三角三大动力源，对区域外的辐射带动作用增强。

增值税发票数据显示，今年1月至7月，京津冀、长三角、珠三角、成渝地区的区域外销售额同比分别增长2.8%、4.3%、5.3%和6.6%，均高于四大区域总体增速。

重点区域之间贸易往来也十分频繁，增值税发票数据显示，今年1月至7月，京津冀销往珠三角、成渝地区销售额同比分别增长6.4%和4.2%；长三角销往珠三角、成渝地区销售额同比分别增长7.2%和8.7%；珠三角销往京津冀、成渝地区销售额同比分别增长8.9%和10.3%；成渝销往长三角、珠三角销售额同比分别增长8.2%和14.2%。

河北省唐山市乐亭县地处环渤海经济圈中心地带，钢铁资源丰富，近年来抢抓京津冀协同发展机遇，积极承接京津建筑支护装备制造业转移，成为中国模板脚手架重要生产地。

近年来，随着全国统一大市场战略的深入推进，入驻唐山乐亭县经济开发区的华北易安德脚手架制造有限公司迎来前所未有的发展势头。“北京、天津等地的等重大工程项目中，都有我们的身影。”该公司财务负责人徐小越说。

《决定》指出，要培育全国一体化技术和数据市场。近年来，算力基础设施备受关注，“东数西算”工程的实施带动了IT设备制造、信息通信、基础软件等产业链发展，是促进东西部协同联动，服务全国统一大市场建设的重要举措。

增值税发票数据显示，今年1月至7月，全国科技服务省际销售额同比增长18%，较科技服务总体销售增速高1.5个百分点。全国信息服务省际销售额同比增长14.8%，较信息服务总体销售增速高1.1个百分点。

记者了解到，为更好服务全国统一大市场建设，国家税务总局日前发布《关于进一步便利纳税人跨区迁移 服务全国统一大市场建设的通知》，进一步便利纳税人跨区迁移，持续优化税收营商环境。

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，下一步，税务部门将以税收职能作用的有效发挥，更好服务构建全国统一大市场，畅通国内大循环，推动高质量发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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