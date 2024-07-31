人民网北京7月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.2%，均比上月下降0.3个百分点，我国经济总体产出继续保持扩张。

制造业采购经理指数基本稳定

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，7月份，因传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响，制造业PMI为49.4%，景气水平略有回落。

生产指数继续扩张。生产指数为50.1%，比上月下降0.5个百分点，制造业生产继续保持扩张；新订单指数为49.3%，比上月下降0.2个百分点，制造业市场需求有所回落。从行业看，造纸印刷及文教体美娱用品、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数和新订单指数均高于52.0%，供需两端增长较快；黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数和新订单指数均低于临界点，产需释放相对不足。

价格指数有所下降。受市场需求不足和近期部分大宗商品价格下降等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为49.9%和46.3%，比上月下降1.8和1.6个百分点，表明制造业市场价格总体水平有所下降。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均回升至扩张区间；化学原料及化学制品、电气机械器材等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均下降4.0个百分点以上。

大型企业景气度提高。大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点，其生产指数和新订单指数分别为52.1%和50.6%，大型企业生产经营活动总体稳定，为制造业平稳运行提供有力支撑。中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点，景气水平均有所回落。

企业预期保持乐观。生产经营活动预期指数为53.1%，比上月下降1.3个百分点，仍位于扩张区间，表明多数制造业企业对近期市场发展较为乐观。从行业看，医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于57.0%以上较高景气区间，企业对相关行业发展信心较强。

非制造业商务活动指数保持扩张

7月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。

服务业商务活动指数位于临界点。服务业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点，服务业业务总量总体与上月持平。从行业看，与居民出行和消费相关的铁路运输、航空运输、邮政、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快；零售、资本市场服务、房地产等行业商务活动指数均低于47.0%，景气度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为56.6%，比上月下降1.0个百分点，仍位于较高景气区间，表明服务业企业对市场发展保持乐观。

建筑业扩张放缓。受高温暴雨和洪涝灾害等不利因素影响，建筑业企业生产经营活动有所放缓，商务活动指数为51.2%，比上月下降1.1个百分点。从市场预期看，业务活动预期指数为52.9%，表明多数建筑业企业对行业发展保持信心。

综合PMI产出指数扩张放缓

7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动扩张有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.1%和50.2%。

(责编：杨曦、吕骞)

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