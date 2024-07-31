人民网北京7月31日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，7月30日，国家林草局安全生产工作领导小组召开全体会议，安排部署下一步安全生产和汛期防灾减灾工作，推进安全生产治本攻坚三年行动。

会议指出，夏季是林区生产关键期，受高温、降雨影响，营林、施工、交通、旅游等领域防范重大安全风险任务紧迫。林区环境复杂，施工安全保障弱，部分基础设施老化，安全生产面临复杂严峻形势。各单位要打破惯性思维、传统观念，认清形势，克服麻痹、侥幸和松懈思想，严格落实责任，采取有力措施，最大限度减少安全事故。

当前正值“七下八上”防汛关键期。会议要求各单位结合林草业务实际，针对严峻防汛形势进行再部署、再督促、再落实，切实做好灾害防范。要密切关注雨情、汛情，加强与多部门会商研判和协调联动，及时分析影响，有针对性抓好防范。同时，提醒外业人员关注天气，配备安全防护装备。加强野生动物繁育单位基础设施隐患排查，提升防范处置能力。做好暑期林草旅游安全风险提示及防范，科学应对突发险情。重点关注大兴安岭地区雷击火可能，并做好国债防火道路项目施工安全及野外用火管控。大兴安岭林业集团作为局直属单位，需进一步落实安全生产责任，开展重点排查整治。科研管理单位要抓好实验室危化品管理、学生及下属单位安全管理。此外，要持续推进林草防灾减灾能力建设，对灾害风险隐患进行再排查、再整治，并利用多种媒体形式广泛宣传避险知识，提高林区群众防灾减灾意识。

会议强调，各单位要认真落实“三管三必须”责任，合力推进治本攻坚三年行动，持续开展安全教育培训；树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，积极试行并完善重大事故隐患判定标准；继续开展安全生产大检查，突出问题导向，建立健全责任体系，确保林草行业安全稳定。

(责编：杨曦、吕骞)

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