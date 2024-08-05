人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

尺素金声丨增势明显，上半年港口货物吞吐量超90亿吨

2024年08月05日13:07 | 来源：人民日报客户端
小字号

港口，货物进出口的重要门户；港口货物吞吐量，国民经济发展的“晴雨表”。日前，中国港口运行“半年报”公布：今年1至6月，沿海和内河港口进出港船舶数量超1521万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%，多个港口吞吐量增势明显。

东海之滨，两座世界级港口，折射出经贸发展的强劲脉动——

上海港，世界第一大集装箱港口，LNG双燃料新型汽车滚装船“闽江口”号轮首航靠泊外高桥海通码头，4800多辆国产品牌汽车有序驶入滚装轮，开启前往波斯湾的航程。两天后，同批交付的“辽河口”号轮也将在这里靠泊，装载4100辆商品车前往欧洲。

新船装新车，延续出口热。上半年，逾61万辆国产汽车从海通码头出口，同比增长超27%。这意味着，每天有超3000辆汽车由此出海，去往全球上百个国家和地区。

宁波舟山港，全球年货物吞吐量第一港。一批从浙江海宁晶科能源尖山工厂下线的光伏组件，运抵梅山港区后，快速装船发运，随后发往沙特阿拉伯。上半年，晶科能源海宁公司通约有2.3万个集装箱的产品通过宁波舟山港出口，销往中东、欧洲、亚太等地区，同比增长超50%。

开辟新航线，拓展新市场。上半年，宁波舟山港完成货物吞吐量7.08亿吨，同比增长4.2%，支撑宁波上半年进出口总值超6800亿元，再创历史新高。

以上海港、宁波舟山港为核心，南京、杭州、苏州等16个港口为骨干，中国沿海最密集、吞吐量最大的港口群成为畅通国内国际双循环的重要平台。上半年，港口货物吞吐量超90亿吨，有力印证了中国经济持续恢复向好的态势——上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，历史同期首次超过21万亿元。

港口服务着商贸往来，承载着经济发展。

近年来，港口城市深耕港口高质量发展，努力发展壮大港口经济。以天津港为例，通过聚焦港口优势货品和天津优势产业，在巩固扩大石油化工、粮油加工等产业规模的同时，持续吸引冷链物流、跨境电商、邮轮经济等一批特色产业在天津落地生根。交通运输部最新报告显示，去年，中国59个海港城市港口经济增加值达到6.2万亿元，占这些城市经济总量的13.4%。其中，海港城市一产、二产、三产中港口经济的占比分别达到15%、22%和8%，显示出港口对一产、二产的支撑作用日益显著。

港口见证着经济热度提升，也为发展积蓄着新的力量。

硬件在升级。上半年，我国港口新增7座大型自动化码头，已建和在建的自动化码头数量继续位居世界首位。基于5G技术的新一代自动导引车、无人集卡等智能化运输设备相继投用，有效提升了港口作业效率，助力货物吞吐量持续快速增长。

航线在织密。全球贸易近90%的货物通过海运完成，航线数量直接关联贸易通达。向东出海，上半年宁波舟山港新开辟3条国际航线，全港航线保持在300条高位，为更多企业出海拓展空间；向西延伸，今年以来天津港开通至呼和浩特、赤峰等海铁联运班列，有效衔接内陆腹地，激活区域发展潜力。

服务在优化。宁波舟山港创新实现海铁联运班列出口集装箱“一次申报、一次查验、一次放行”，助力义乌小商品速达全球；广州以南沙港为枢纽港、珠江内河沿江港口为支线港，形成“两港如一港”作业模式……港口建设的“软联通”，变货物流量为发展增量。

港通四海，陆联八方。巨轮往来穿梭、塔吊繁忙作业，编织着生动的发展图景。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
读懂三中全会⑤：8组“开放热词”背后的知识点
　　延伸阅读： 读懂三中全会①： 12组“改革热词”背后的知识点 读懂三中全会②： 8组“创新热词”背后的知识点 读懂三中全会③： 9组“民生热词”背后的知识点 读懂三中全会④：8组“绿色热词”背后的知识点.…
收到暴雨预警怎么办？9条防汛避险知识请牢记
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部