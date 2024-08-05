港口，货物进出口的重要门户；港口货物吞吐量，国民经济发展的“晴雨表”。日前，中国港口运行“半年报”公布：今年1至6月，沿海和内河港口进出港船舶数量超1521万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%，多个港口吞吐量增势明显。

东海之滨，两座世界级港口，折射出经贸发展的强劲脉动——

上海港，世界第一大集装箱港口，LNG双燃料新型汽车滚装船“闽江口”号轮首航靠泊外高桥海通码头，4800多辆国产品牌汽车有序驶入滚装轮，开启前往波斯湾的航程。两天后，同批交付的“辽河口”号轮也将在这里靠泊，装载4100辆商品车前往欧洲。

新船装新车，延续出口热。上半年，逾61万辆国产汽车从海通码头出口，同比增长超27%。这意味着，每天有超3000辆汽车由此出海，去往全球上百个国家和地区。

宁波舟山港，全球年货物吞吐量第一港。一批从浙江海宁晶科能源尖山工厂下线的光伏组件，运抵梅山港区后，快速装船发运，随后发往沙特阿拉伯。上半年，晶科能源海宁公司通约有2.3万个集装箱的产品通过宁波舟山港出口，销往中东、欧洲、亚太等地区，同比增长超50%。

开辟新航线，拓展新市场。上半年，宁波舟山港完成货物吞吐量7.08亿吨，同比增长4.2%，支撑宁波上半年进出口总值超6800亿元，再创历史新高。

以上海港、宁波舟山港为核心，南京、杭州、苏州等16个港口为骨干，中国沿海最密集、吞吐量最大的港口群成为畅通国内国际双循环的重要平台。上半年，港口货物吞吐量超90亿吨，有力印证了中国经济持续恢复向好的态势——上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，历史同期首次超过21万亿元。

港口服务着商贸往来，承载着经济发展。

近年来，港口城市深耕港口高质量发展，努力发展壮大港口经济。以天津港为例，通过聚焦港口优势货品和天津优势产业，在巩固扩大石油化工、粮油加工等产业规模的同时，持续吸引冷链物流、跨境电商、邮轮经济等一批特色产业在天津落地生根。交通运输部最新报告显示，去年，中国59个海港城市港口经济增加值达到6.2万亿元，占这些城市经济总量的13.4%。其中，海港城市一产、二产、三产中港口经济的占比分别达到15%、22%和8%，显示出港口对一产、二产的支撑作用日益显著。

港口见证着经济热度提升，也为发展积蓄着新的力量。

硬件在升级。上半年，我国港口新增7座大型自动化码头，已建和在建的自动化码头数量继续位居世界首位。基于5G技术的新一代自动导引车、无人集卡等智能化运输设备相继投用，有效提升了港口作业效率，助力货物吞吐量持续快速增长。

航线在织密。全球贸易近90%的货物通过海运完成，航线数量直接关联贸易通达。向东出海，上半年宁波舟山港新开辟3条国际航线，全港航线保持在300条高位，为更多企业出海拓展空间；向西延伸，今年以来天津港开通至呼和浩特、赤峰等海铁联运班列，有效衔接内陆腹地，激活区域发展潜力。

服务在优化。宁波舟山港创新实现海铁联运班列出口集装箱“一次申报、一次查验、一次放行”，助力义乌小商品速达全球；广州以南沙港为枢纽港、珠江内河沿江港口为支线港，形成“两港如一港”作业模式……港口建设的“软联通”，变货物流量为发展增量。

港通四海，陆联八方。巨轮往来穿梭、塔吊繁忙作业，编织着生动的发展图景。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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