人民网北京8月5日电 （记者黄盛）中国人民银行公告表示，为维护银行体系流动性合理充裕，8月5日以固定利率、数量招标方式开展了6.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。

此前在7月8日，中国人民银行公告说，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20个基点和加点50个基点。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

Wind数据显示，8月5日有3015.7亿元逆回购到期。资金面方面，8月初资金面愈发宽松，银行间市场回购利率进一步走低，其中存款类机构隔夜回购利率降至2024年初以来新低，七天期利率则跌破1.7%；非银机构融入隔夜资金价格基本在1.8%下方。长期资金方面，全国和主要股份制银行一年期存单一级报价在1.84%左右；二级市场同期限存单最新成交在1.84%—1.845%。

据记者了解，近期，中国人民银行进行了一系列货币政策调整。

7月22日，中国人民银行发布公告表示，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。

还是在7月22日这天，7月1年期、5年期以上LPR均下调10个基点——贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自2024年7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9:00。

之后的7月25日，中国人民银行“加场”开展2000亿MLF操作，利率下调20个基点。同日，工商银行、农业银行、中国银行等大型商业银行宣布从7月25日起，下调人民币存款挂牌利率。

业内人士普遍认为，近期一系列利率政策“组合拳”的落地，表明稳增长已成为当前政策重要目标，既释放了稳经济的信号，助力提振市场信心，也进一步明晰了未来的货币政策调控框架，有助于不断提升调控的精准性和有效性。

另据了解，日前中国人民银行召开的2024年下半年工作会议明确，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势；继续实施好稳健的货币政策；加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费；综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配；推动社会综合融资成本稳中有降；强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。

(责编：乔业琼、高雷)

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