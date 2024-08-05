人民网北京8月5日电 （记者杜燕飞）我国西北地区海拔最高的风电场——乌恰200兆瓦风电项目首批20台机组3日正式投运。该项目位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州，总装机容量200兆瓦。作为新疆南疆地区投产的首个风电项目，项目全容量并网后，每年可输送清洁电能5.4亿千瓦时，能够满足当地30万户居民一年用电需求，推动当地“风光”产业链集群发展。

这只是中央企业助力新疆发展的一个缩影。国务院国资委发布的数据显示，2021年以来，中央企业累计承建工程4.31万个，完成合同额4491亿元。截至2023年底，中央企业在疆分支机构2552个，资产总额高达2.37万亿元；累计投资项目超5.2万个，完成投资额5538亿元。

为进一步深化中央企业在新疆的多领域投资，日前在国务院国资委举行的中央企业产业兴疆推进会上，25家中央企业与新疆签署了183个项目合作意向书，预计到2028年底产业投资总额将达到9395.71亿元。其中，投资额超过100亿元的重大项目25个，涵盖油气生产加工、新能源开发、煤炭煤电煤化工、电网建设、基础设施、文旅酒店和绿色矿业等关键领域。

国务院国资委主任张玉卓在会上表示，各中央企业要立足新疆资源禀赋，推进油气、煤炭等能源资源勘探开发利用，加快推进新能源基地建设，发展壮大农牧特色产业，深入推进旅游兴疆，抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇。要积极发展新质生产力，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，积极发展战略性新兴产业，超前布局未来产业，助力新疆增强高质量发展新动能。

业内人士认为，中央企业在产业、资金、技术、人才、品牌、管理等方面的积累与经验优势明显。而地方丰富的资源与市场空间，也是中央企业需要的。双方合作既有助于服务国家战略、社会需要，优化重大生产力布局，也能推动地方产业转型发展。要进一步深化双方在人才培养、科技攻关、成果转化、产业链协同等方面的合作，实现引入一家中央企业，就能带动一批企业，形成一个产业集群。

(责编：乔业琼、高雷)

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