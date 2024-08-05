原标题：立邦亚太研发创新中心暨立邦魔术漆包装基地在浦东开建

8月3日，立邦亚太研发创新中心暨立邦魔术漆包装基地开工奠基仪式在浦东举行。作为立邦全球研发、制造体系重要组成部分，项目将全力保障产品创新、研发和落地，进一步深化立邦“在中国、为中国”的核心战略，同时践行“在中国、为全球”的坚定承诺，加速驱动涂装行业的蓬勃发展。区委常委、副区长吴强出席仪式。

立邦亚太研发创新中心暨立邦魔术漆包装基地的奠基开建，不仅是立邦深化科技创新布局、推动涂装产业升级的重要举措，更是自身前瞻布局、积极响应时代需求的战略抉择。此次建设的立邦亚太研发创新中心将承担立邦在中国及亚太区域的产品研发及产品应用研究工作，不断推出符合市场潮流的色彩搭配和场景化解决方案，满足中国及海外市场需求。此外，立邦魔术漆是基于标准化施工交付建构的一体化墙面综合解决方案，正在建设的包装基地将聚焦立邦魔术漆的自动化功能。

吴强表示，立邦选择将亚太研发创新中心入驻金桥。这是站在战略层面，对于浦东、对于金桥制度红利、生态优势、创新氛围的双向奔赴；同时也是对浦东持续努力优化营商环境、完善创新服务体系的信任与肯定。立邦亚太研发创新中心的加入，将有力带动园区相关产业链条的联动发展，激发更多的创新活力，为整个区域经济的发展增添强劲动力。

立邦投资有限公司副董事长、立邦中国供应链管理总部高级副总裁邢荣华表示：“立邦亚太研发创新中心暨立邦魔术漆包装基地项目，是立邦未来在国内创新发展的重要战略举措，将帮助刷新更多生活空间，创造无限美好。同时，项目在浦东的落户，让我们深切感受到浦东优越的投资服务环境和热情，进一步坚定了立邦在中国发展的信心和决心。”

伴随项目的建设，立邦将加大对创新研发的投入，持续推动产业升级与可持续发展，为中国经济高质量发展注入活力。

(责编：董童、李源)

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