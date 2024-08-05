新华社西安8月5日电（记者刘彤、贾远琨）作为国产大飞机C919全球首发航空公司，8月5日起，中国东方航空开始以C919执飞全新航线——西安咸阳往返北京大兴。这是东航C919继执飞上海虹桥—成都天府、上海虹桥—北京大兴、上海虹桥—西安咸阳、上海虹桥—广州白云航线之后的第5条商业定期航线。

5日16时整，“京陕快线”C919首航航班搭载139位旅客从西安咸阳国际机场起飞，由机号为B－919D的C919飞机执行，飞往北京大兴国际机场。据了解，东航C919执飞西安咸阳—北京大兴的航班号为MU2113，每天16时从西安咸阳国际机场起飞，预计17时40分抵达北京大兴国际机场；北京大兴—西安咸阳的航班号为MU2120，每天20时从北京大兴国际机场起飞，预计22时20分抵达西安咸阳国际机场。

自2023年5月28日成功实现C919商业运营以来，东航C919机队规模已发展到7架，当前正全面投入暑运服务保障，向着规模化运营目标稳步迈进。截至今年8月3日，东航C919机队已累计执行商业航班3133班，承运旅客近42万人次。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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