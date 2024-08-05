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黑河黄藏寺水利枢纽首次投入生态调度运用

2024年08月05日19:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月5日电（记者刘诗平）记者从水利部黄河水利委员会黑河流域管理局了解到，5日上午8时起，国家172项重大水利工程之一——黑河黄藏寺水利枢纽按300立方米每秒下泄，首次投入生态调度综合运用，正式发挥生态调度作用。

　　今年夏天，黑河流域普遍高温少雨，中下游地区生产生态用水需求旺盛，尤其是下游绿洲核心区东居延海水面面积急剧萎缩，用水矛盾进一步凸显。

　　为缓解中下游地区用水矛盾，黄藏寺水利枢纽于今年7月通过第二阶段蓄水验收后，管理局督促相关方面提前做好不同流量级泄流实验，优化调度方案。同时，在保障黑河中下游农业灌溉用水的前提下，抢抓7月中下旬两个洪水过程，加快蓄水进度。截至8月4日8时，工程水位蓄至2609.48米高程，蓄水量达2.20亿立方米，为黑河今年实施关键调度期第二次集中调水、确保东居延海连续20年不干涸提供了重要水量保障。

　　黑河流域管理局相关负责人表示，此次生态调度是自黄藏寺水利枢纽下闸蓄水后的首次运用，对落实国务院批复的黑河水量分配方案，筑牢西北生态屏障具有重要意义。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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