本报记者 王俊岭

江苏省南通市通州区不断优化营商环境，为企业精心定制贴心、便捷、高效的服务，助推经济高质量发展。图为该区兴东街道的南通佳腾精密模具有限公司车间内，工人在赶制订单产品。

翟慧勇摄（人民视觉）

湖北省咸宁市通城县立足企业创新创造，持续优化营商环境。目前，该县已建成省级知识产权保护站2个，帮助企业更好解决专利服务、知识产权融资等需求。图为该县经济开发区一家民营企业内，市场监管工作人员在了解企业专利产品生产状况。

刘建平摄（人民视觉）

营商环境是一个地方经济发展的“软实力”。近期，中国不少地方纷纷出台简化办事流程、支持科技创新、优化监管服务模式、降低中小企业负担、提升知识产权保护效能等新一轮优化营商环境举措，增强企业高质量发展的信心和底气。分析人士认为，相关举措坚持问题导向，聚焦企业反映的突出问题，从企业实际需求出发，将让广大经营主体有更多实实在在的获得感。

精准施策，加大助企力度

日前，云南省出台39条优化营商环境新措施，涵盖行政审批、信用建设、要素保障、降低物流成本等多个领域。这是当前各地持续优化营商环境的缩影。

有的聚焦供需衔接开展精准帮扶。山东省工业和信息化厅二级巡视员龙希江介绍，山东将部分体量大、带动强的工业企业纳入重点联系清单，针对性开展专项帮扶。“我们实施‘三首’保险补偿，即对已经取得研发突破、具备生产能力、正处市场推广期的首台（套）技术装备、首批次新材料、首版次高端软件，生产企业为其购买符合条件的保险，按照一定费率上限给予单个企业最高500万元保费补贴。”龙希江举例说。

有的着眼项目实际提升服务质效。比如，在行政审批方面，陕西省铜川市推行土地报批初审合格“当场受理”等工作机制，工业项目用地全面推行“标准地”供应，施工许可证实行电子化发放。“今年上半年，全市经营主体满意率达到95.42%。”铜川市发展改革委主任田卫东说。

还有的积极降低企业负担，助力援企稳岗。今年1至6月，广西壮族自治区共减征失业保险费17.22亿元、工伤保险费5.41亿元，分别惠及28.61万家、29.15万家用人单位。“真金白银的政策红利，变成了稳岗扩岗的发展红利。”广西双英集团股份有限公司董事长杨英说。

破解难题，鼓励科技创新

国家统计局数据显示，今年上半年，高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长10.1%和11.7%，高于全部固定资产投资增速6.2和7.8个百分点。在实践中，鼓励科技创新及成果转化正成为各地破解难题、持续优化营商环境的重要发力点。

不久前，江苏出台了《关于江苏政法机关服务优化法治化营商环境的指导意见》。其中，持续加大对能够催生新产业、新模式、新动能的科技创新成果的保护力度成为重要看点。

“江苏高新企业聚集、科教资源丰富，日新月异发展的同时，各类前沿领域的疑难纠纷也更多更早出现。”江苏省高级人民法院副院长郑立新说，他们将持续加大对关键技术和重点领域知识产权保护力度，用准用好侵权惩罚性赔偿、诉讼保全等救济手段，让“真创新”受到“真保护”，“高质量”受到“严保护”，推动科技成果加快转化为现实生产力。

“中试”是产品在大规模量产前的较小规模试验。在辽宁省，盘锦精细化工中试基地在完成千吨级甲基丙酸甲酯中试、实现总投资21亿元的产业化项目落地后，走通了中试促进成果转化的道路。辽宁省科学技术厅副厅长金莉介绍，下一步，该省科技厅将强化企业科技创新主体地位，提高科技资源供给与市场需求匹配效率，促进科技成果熟化，聚焦精细化工、新材料、智能制造等领域推进中试基地建设，实现重点产业全覆盖。

扩大开放，培育更强动力

随着海外业务重要性的提高，如何更好帮助经营主体抢抓开放机遇、培育更强动力，也成为了优化营商环境面临的新任务。

7月30日至31日，由中国侨联、浙江省人民政府共同主办的中国侨商投资大会在浙江杭州举行。本次侨商大会签约项目共计348个、协议总投资3318.2亿元。签约项目主体包括英国、意大利、匈牙利、新加坡、泰国等多地的侨商侨资。

浙江省商务厅副厅长石琪琪说，浙江正在完善外资企业增值服务工作体系，目前已形成省、市、县三级联动的外资企业圆桌会机制，并正在持续开展外资企业服务系列活动。他们将邀请更多侨商参加圆桌会议，为侨商投资浙江营造最优良的营商环境。

据天津海关一级巡视员谭绪良介绍，在助力天津融资租赁产业方面，今年上半年，海关服务保障租赁飞机92架，货值324.61亿元；服务保障船舶和大型工程机械保税出口租赁业务涉及货值42.62亿元，较去年全年增长484.64%。谭绪良说，天津海关将继续创新“融资租赁+保税展示”监管模式，帮助更多天津企业拓展租赁资产的处置方式。

专家认为，营商环境是稳定市场信心、激发经济发展活力的重要因素。各地积极拿出务实举措，有利于为各类经营主体发展提供“硬支撑”，更好推动高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经