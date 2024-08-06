人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

优化营商环境 各地频出实招（锐财经）

本报记者 王俊岭
2024年08月06日06:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　江苏省南通市通州区不断优化营商环境，为企业精心定制贴心、便捷、高效的服务，助推经济高质量发展。图为该区兴东街道的南通佳腾精密模具有限公司车间内，工人在赶制订单产品。
　　翟慧勇摄（人民视觉）

　　湖北省咸宁市通城县立足企业创新创造，持续优化营商环境。目前，该县已建成省级知识产权保护站2个，帮助企业更好解决专利服务、知识产权融资等需求。图为该县经济开发区一家民营企业内，市场监管工作人员在了解企业专利产品生产状况。
　　刘建平摄（人民视觉）

　　营商环境是一个地方经济发展的“软实力”。近期，中国不少地方纷纷出台简化办事流程、支持科技创新、优化监管服务模式、降低中小企业负担、提升知识产权保护效能等新一轮优化营商环境举措，增强企业高质量发展的信心和底气。分析人士认为，相关举措坚持问题导向，聚焦企业反映的突出问题，从企业实际需求出发，将让广大经营主体有更多实实在在的获得感。

　　精准施策，加大助企力度

　　日前，云南省出台39条优化营商环境新措施，涵盖行政审批、信用建设、要素保障、降低物流成本等多个领域。这是当前各地持续优化营商环境的缩影。

　　有的聚焦供需衔接开展精准帮扶。山东省工业和信息化厅二级巡视员龙希江介绍，山东将部分体量大、带动强的工业企业纳入重点联系清单，针对性开展专项帮扶。“我们实施‘三首’保险补偿，即对已经取得研发突破、具备生产能力、正处市场推广期的首台（套）技术装备、首批次新材料、首版次高端软件，生产企业为其购买符合条件的保险，按照一定费率上限给予单个企业最高500万元保费补贴。”龙希江举例说。

　　有的着眼项目实际提升服务质效。比如，在行政审批方面，陕西省铜川市推行土地报批初审合格“当场受理”等工作机制，工业项目用地全面推行“标准地”供应，施工许可证实行电子化发放。“今年上半年，全市经营主体满意率达到95.42%。”铜川市发展改革委主任田卫东说。

　　还有的积极降低企业负担，助力援企稳岗。今年1至6月，广西壮族自治区共减征失业保险费17.22亿元、工伤保险费5.41亿元，分别惠及28.61万家、29.15万家用人单位。“真金白银的政策红利，变成了稳岗扩岗的发展红利。”广西双英集团股份有限公司董事长杨英说。

　　破解难题，鼓励科技创新

　　国家统计局数据显示，今年上半年，高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长10.1%和11.7%，高于全部固定资产投资增速6.2和7.8个百分点。在实践中，鼓励科技创新及成果转化正成为各地破解难题、持续优化营商环境的重要发力点。

　　不久前，江苏出台了《关于江苏政法机关服务优化法治化营商环境的指导意见》。其中，持续加大对能够催生新产业、新模式、新动能的科技创新成果的保护力度成为重要看点。

　　“江苏高新企业聚集、科教资源丰富，日新月异发展的同时，各类前沿领域的疑难纠纷也更多更早出现。”江苏省高级人民法院副院长郑立新说，他们将持续加大对关键技术和重点领域知识产权保护力度，用准用好侵权惩罚性赔偿、诉讼保全等救济手段，让“真创新”受到“真保护”，“高质量”受到“严保护”，推动科技成果加快转化为现实生产力。

　　“中试”是产品在大规模量产前的较小规模试验。在辽宁省，盘锦精细化工中试基地在完成千吨级甲基丙酸甲酯中试、实现总投资21亿元的产业化项目落地后，走通了中试促进成果转化的道路。辽宁省科学技术厅副厅长金莉介绍，下一步，该省科技厅将强化企业科技创新主体地位，提高科技资源供给与市场需求匹配效率，促进科技成果熟化，聚焦精细化工、新材料、智能制造等领域推进中试基地建设，实现重点产业全覆盖。

　　扩大开放，培育更强动力

　　随着海外业务重要性的提高，如何更好帮助经营主体抢抓开放机遇、培育更强动力，也成为了优化营商环境面临的新任务。

　　7月30日至31日，由中国侨联、浙江省人民政府共同主办的中国侨商投资大会在浙江杭州举行。本次侨商大会签约项目共计348个、协议总投资3318.2亿元。签约项目主体包括英国、意大利、匈牙利、新加坡、泰国等多地的侨商侨资。

　　浙江省商务厅副厅长石琪琪说，浙江正在完善外资企业增值服务工作体系，目前已形成省、市、县三级联动的外资企业圆桌会机制，并正在持续开展外资企业服务系列活动。他们将邀请更多侨商参加圆桌会议，为侨商投资浙江营造最优良的营商环境。

　　据天津海关一级巡视员谭绪良介绍，在助力天津融资租赁产业方面，今年上半年，海关服务保障租赁飞机92架，货值324.61亿元；服务保障船舶和大型工程机械保税出口租赁业务涉及货值42.62亿元，较去年全年增长484.64%。谭绪良说，天津海关将继续创新“融资租赁+保税展示”监管模式，帮助更多天津企业拓展租赁资产的处置方式。

　　专家认为，营商环境是稳定市场信心、激发经济发展活力的重要因素。各地积极拿出务实举措，有利于为各类经营主体发展提供“硬支撑”，更好推动高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
读懂三中全会⑤：8组“开放热词”背后的知识点
　　延伸阅读： 读懂三中全会①： 12组“改革热词”背后的知识点 读懂三中全会②： 8组“创新热词”背后的知识点 读懂三中全会③： 9组“民生热词”背后的知识点 读懂三中全会④：8组“绿色热词”背后的知识点.…
收到暴雨预警怎么办？9条防汛避险知识请牢记
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部