本报北京8月5日电 （记者吴秋余）近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出实施五大专项行动，一是实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。二是实施巩固拓展金融帮扶成效专项行动，继续落实对重点帮扶县的差异化金融支持政策，保持脱贫地区信贷投放力度不减。扎实做好定点帮扶工作。三是实施金融服务乡村产业发展专项行动，运用信贷、债券、股权、租赁等融资渠道，拓宽抵质押物范围，盘活农村资产资源。促进农村一二三产业融合发展，支持农民增收致富。积极对接县域物流配送中心等项目融资需求。四是实施金融支持乡村建设专项行动，开发人居环境贷款产品，加大农村人居环境整治和生态文明建设金融支持。强化乡村基础设施建设和公共服务设施金融保障。五是实施金融赋能乡村治理专项行动，创新金融支持农文旅融合模式。加强农村基础金融服务，支持数字乡村建设。

《通知》强调，发挥支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具激励作用，鼓励金融机构发行专项金融债券，支持涉农企业发行融资工具，持续加大对乡村振兴重点领域资金投入。加强产业、财政、金融政策协同，畅通政银企融资对接服务链条。各金融机构要持续优化服务机制，实现资源向县域倾斜，更好满足各类涉农主体多元化金融需求。

据了解，当前我国涉农贷款呈现“总量扩、占比升、利率降”的特点。中国人民银行表示，将进一步加强与金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部等部门的沟通合作，学习运用“千万工程”经验，及时总结金融服务乡村振兴做法成效，强化统计监测与考核评估，推动五大行动落实落细，不断提升金融服务能力与水平，助力推进乡村全面振兴。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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