自然资源部印发通知
加强智能网联汽车测绘管理
2024年08月06日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月5日电 （记者谷业凯）为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部近日印发通知，要求加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理。
通知要求，智能网联汽车在运行、服务和测试过程中，对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像（视频和影像等环境感知数据）、点云及其属性信息等地理信息数据（含道路拓扑数据）进行采集、存储、传输和处理的行为，属于《中华人民共和国测绘法》规定的测绘活动，应依照测绘法律法规进行规范和管理。
通知要求严格涉密、敏感地理信息数据管理，并在鼓励地理信息安全应用探索、优化地理信息公共服务方面进行了部署。
《 人民日报 》（ 2024年08月06日 07 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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