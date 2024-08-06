本报北京8月5日电 （记者林丽鹂）市场监管总局（国家标准委）近期会同中央网信办、公安部、交通运输部、应急管理部等10部门联合印发《关于实施公共安全标准化筑底工程的指导意见》。

指导意见明确，到2027年，基本建成结构优化、科学合理、国际兼容的公共安全标准体系，标准供给能力显著增强，加快制修订出台公共安全领域300项国家标准和行业标准。公共安全标准协调机制更加健全，公共安全标准技术组织体系更加完善，标准化工作的基础进一步夯实。研究制定一批公共安全国际标准，分享我国公共安全标准化最佳实践，推动公共安全标准国际化水平大幅提升。

指导意见共部署开展了6个方面的重点任务：加强公共安全标准体系统筹布局；构建高效协同的标准化工作体系；推进数字化一体化服务能力建设；完善公共安全标准化技术组织体系；切实加强公共安全标准实施和监督；推动公共安全标准国际化进程。此外，指导意见从公共安全标准化工程的组织实施、人才队伍建设和宣传推广3方面提出具体保障措施。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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