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内蒙古自治区5G基站达7.67万个

2024年08月06日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报呼和浩特8月5日电  （记者张枨）日前，记者从内蒙古自治区通信管理局获悉：截至今年6月底，内蒙古全区5G基站已达7.67万个，行政村5G覆盖率达到96.94%，工业园区5G覆盖率达到100%。

　　今年7月，内蒙古自治区通信管理局联合11个相关部门印发《关于开展信号升格、百兆启航、畅联北疆专项行动》的通知，聚焦政务中心、文旅、医疗机构、高等院校、交通枢纽等11个重点场景，通过推动信号升格、感知升格、保障升格、能力升格，力争到2025年底，内蒙古自治区超过6500个重点场所实现移动网络深度覆盖；4000公里铁路和2万公里公路以及两条地铁线路实现移动网络连续覆盖；行政村5G网络综合覆盖率达到98%，每万人拥有5G基站数超过35个。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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