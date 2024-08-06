本报北京8月5日电 （记者丁怡婷）记者从中国煤炭运销协会获悉：上半年，我国优质煤炭产能有序释放，煤炭产量保持相对高位，煤炭消费同比略有增长，全国煤炭供需总体平稳。

国家统计局发布的数据显示：6月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%，增速由负转正，5月份为下降0.8%。上半年，规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点。

煤炭进口量创历史同期新高。中国煤炭运销协会相关负责人介绍，我国进口煤市场需求比较旺盛，国际煤炭市场需求偏弱，加上通关便利化、进口煤货源充足等因素影响，国内下游用户采购热情较高，煤炭进口同比量增价跌。上半年，我国进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%。

煤炭消费同比略有增长，其中电力、煤化工用煤同比增长，钢铁、建材用煤同比下降。“前4个月火力发电量同比增长，有力拉动了电煤消费增长；5、6月份随着水电出力大幅增加，火力发电量同比下降，电煤消费呈现旺季不旺特征。”中国煤炭运销协会相关负责人分析。

全社会存煤维持高位。二季度以来，受下游市场需求回升、铁路运费下调等因素影响，我国煤矿存煤相对平稳，港口、电厂存煤逐步回升，全社会存煤总体维持高位。6月末，火电厂存煤约2.1亿吨，比5月末增加约1300万吨。

煤炭价格波动下行。上半年，我国煤炭供需形势继续改善，煤炭价格整体下行，其中长协煤价相对平稳、市场煤价明显回落。秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同均价704元/吨，同比下跌18元/吨，年内峰谷差在13元/吨左右，有效发挥了煤炭市场的“稳定器”作用；7月份长协合同价格700元/吨，与6月份持平，同比下跌1元/吨。

对于后期煤炭市场走势，中国煤炭运销协会相关负责人介绍，预计煤炭供应将维持高位，市场供给将比较充足；下半年煤炭需求可能好于上半年，全年煤炭需求同比有望保持增长，煤炭供需形势或将总体平衡。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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