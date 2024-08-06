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上半年我国企业信用指数整体比去年提高

2024年08月06日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月5日电  （记者林丽鹂）记者近日从国家市场监督管理总局获悉：2023年度中国企业信用指数为149.71点，处于近10年来的次高水平。2024年1—6月中国企业信用指数分别为159.23、158.75、159.01、158.70、159.13、158.85，指数整体高于2023年度水平，在159点上下波动、处在合理区间，2024年一季度指数为159.00、二季度指数为158.90，2024年上半年指数为158.95，表明我国企业信用水平总体平稳、波动调整。

　　市场监管总局相关负责人分析，总的来看，2023年至2024年上半年我国企业信用水平总体平稳，转型升级稳步推进。今年上半年，中国企业信用指数相比去年整体提高，反映了我国企业信用状况的不断优化，折射出中国经济在全球经济波动中的韧性和潜力，经济运行呈现向好态势。

　　具体来看，企业信用指数呈现出以下特点：

　　企业经营状态总体稳定，宏观政策效力显现。2024年1—6月，可靠性、经营性、财务性、合规性、关联性与监管性等分指标总体平稳、小幅震荡，保持在较高水平，企业整体经营情况符合预期。

　　企业发展质量持续提升，转型升级稳步推进。在国际环境复杂严峻，国内经济调整转型的关键阶段，关乎企业转型升级的注册资本缴纳情况、税费缴纳、知识产权、认证事项等重要因素回升向好，企业经营进一步提质增效，显示出高质量发展态势。

　　企业信用风险降低，守信意识不断增强。2024年以来合规性分指标降幅收窄，监管性分指标呈现积极变化，移出经营异常名录企业数量增多，全国信用风险低企业占比稳步上升，企业信用修复数量逐渐增加，企业年报责任意识增强，诚信经营情况向好。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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