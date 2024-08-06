本报记者 刘成友 胡婧怡

习近平总书记2013年8月在辽宁考察时强调：“海洋事业关系民族生存发展状态，关系国家兴衰安危。要顺应建设海洋强国的需要，加快培育海洋工程制造业这一战略性新兴产业，不断提高海洋开发能力，使海洋经济成为新的增长点。”

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，拥有绵延2211公里海岸线、近3万平方公里海域面积的辽宁大连市，不断推动海洋传统产业提质升级、海洋新兴产业加快壮大、海洋服务业高质量发展，将海洋经济打造成为振兴发展的“蓝色引擎”。2023年，大连海洋经济总产值超4200亿元，同比增长9%以上。

全产业链提升，推动海洋传统产业提质升级。俯瞰大连复州湾，大连盐化集团有限公司的海盐田五彩斑斓。董事长刘德伟说，公司在初级制卤区养殖海参等水产品，在中级制卤区进行卤水提溴，最后在结晶区制盐，还建起主题公园，实现了一二三产业融合发展。

做优做强海洋渔业产业链，高质量建设现代海洋牧场，建设深远海智能绿色养殖设施……大连2023年海洋渔业增加值同比增长8.8%，海洋水产品加工业增加值同比增长16.1%。

科技自主创新，助力海洋新兴产业发展壮大。中国船舶集团大连船舶重工集团有限公司研发建造的17.5万立方米大型液化天然气（LNG）运输船，今年5月成功出坞；大连遨海科技有限公司自主研发的第三代海上通信系统技术，打破了国外对海上移动通信领域的技术垄断。

以创新提升海洋产业核心竞争力，积极培育壮大海洋工程装备制造业、海洋新能源等海洋新兴产业。2023年，大连海洋领域科技项目共立项32项，新增海洋领域科技型企业122家，海洋新兴产业生产总值占海洋产业生产总值的比重达10.4%。

资源整合集成，带动海洋服务业高质量发展。在辽港集团大连集装箱码头，集装箱堆叠整齐。“港口资源整合优化后，辽吉黑三省98%以上的外贸集装箱在大连港转运。”辽港集团大连集装箱码头有限公司副总经理张浩说。

乘游船从大连港码头出发，赏近岸沿途风光……“海上游大连”项目新航线吸引了众多游客。“大连现有20条海上旅游航线，我们还将推动海上观光与交通运输、岸上景区游览结合。”大连文旅集团副总经理周凯说。

目前，大连港已连通160多个国家和地区的300多个港口。2023年，大连海洋旅游业增加值同比增长75.2%，海洋交通运输业增加值同比增长9%。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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