原标题：发展新质生产力 智慧工厂迎来人形机器人新“员工”

近日，优必选、吉利和天奇股份达成战略合作，三方将结合各自资源优势，共同推进人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用，联合打造创新示范应用。

7月初，吉利控股集团旗下极氪5G智慧工厂迎来了第一位人形机器人“员工”，生管物流部李部长为优必选工业版人形机器人Walker S Lite戴上工牌。Walker S Lite是优必选面向智能制造和智慧物流等领域推出的轻量化快速部署的新产品。截至目前，Walker S Lite已连续21天在极氪5G智慧工厂“实训”，在CTU入库上料工位协同员工执行搬运任务。

优必选、吉利和天奇股份的强强联合，将有力推动科技创新与产业创新的深度融合与协同发展，不仅标志着三方在前沿科技领域的深度探索和应用，更体现了人形机器人正在加速走向真实智能制造应用场景，为锻造新质生产力和助推我国实现新型工业化提供了新动能。

Walker S Lite在极氪5G智慧工厂CTU入库上料工位协同员工执行搬运任务

今年以来，优必选聚焦汽车、3C等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，在全球与多家车企合作，并进入车厂实训。2024年年初，优必选工业版人形机器人Walker S进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地“培训”。随后，吉利汽车等企业也与优必选达成合作，共同打造人形机器人示范产线和工厂，在典型制造场景实现规模化深度应用。

优必选、吉利与天奇股份的合作，将加速人形机器人技术的产业化进程，同时推动智能制造向更高层次、更广领域发展。优必选将利用其在人工智能和人形机器人方面的领先技术优势和产品积累，协助吉利的电动化和智能化转型升级。吉利将为优必选工业版人形机器人Walker S系列及解决方案提供应用场景，为智能制造提质增效。天奇股份将利用自身的工程实施优势，参与为人形机器人应用训练提供产线数据采集、工艺模型研发以及场景改进设计等。未来，三方将致力于共同推动面向汽车及零部件智能制造场景的人形机器人规模化应用。

长达三周的“实训”中，Walker S Lite结合语义VSLAM导航、端到端模仿学习、视觉精准识别，全身精细运动控制等技术，在不同栈板和流水线上自主导航和负重行走，并与AGV协同作业完成任务。值得一提的是，针对智能制造和智慧物流等领域的应用需求，优必选全新自研了仿人臂综合运用拓扑优化、尺寸优化等结构轻量化技术，通过搭载高性能伺服驱动器和六维力传感器，Walker S Lite可以在搬运15公斤的箱子过程中稳定行走，并广泛应用于工业和物流领域的运输任务。

装卸搬运工作在智能制造和智慧物流中随处可见，Walker S Lite的稳定可靠作业，展示了优必选工业人形机器人的巨大应用潜力和部署能力。通过配置不同的末端执行器，Walker S Lite可以执行物体搬运、质量检查、SPS 分拣、化学品处理以及装配等任务。

Walker S Lite在极氪5G智慧工厂AGV协同作业完成搬运任务

吉利汽车ME中心创新技术部负责人徐俊表示，先进制造的核心追求在于提升产品质量、降低生产成本并增强效率，为了满足日益增长的个性化需求，制造业正逐步从高度自动化向全面智能化转型。由AI加持的人形机器人具备多模态感知和自主决策能力，面对复杂多变工作环境时将更具优势，在智能制造领域潜力巨大前景广阔。

优必选副总裁、研究院执行院长焦继超认为，在真实造车环境中部署应用人形机器人，能够不断积累全要素生产数据，利用AI技术感知、学习、迭代，实现智能化管理闭环，基于人形机器人具身智能的自主学习能力，可以快速适应新任务要求，在制造场景中提供敏捷部署，助力实现整车产品的高质量、敏捷交付。

天奇股份国家级技术中心主任郭大宏表示，天奇股份致力服务于汽车产线智能装备行业深耕多年，具备从高端智能到高效人机协作的先进产线技术。此次三方强强联手，面向离散制造工厂生产制造环节，实践人形机器人和设备、人员、环境协作交互能力。支撑柔性化、定制化生产线的智能技术整体解决方案，探索汽车产线、人形机器人和人共融的广泛应用场景。

优必选、吉利和天奇股份的战略合作，将人形机器人与汽车及零部件智能制造的应用场景深度融合，以科技创新为发展新质生产力提“质”，用产业链协同和生态构建助力推进新型工业化。（张文）

(责编：曹淼、李源)

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