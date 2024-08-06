原标题：北京联通助力全球5G-A新时代——构建超大规模商用网络，赋能智慧城市未来

特大型城市5G规模商用、数字化运营能力建设、北京智慧冬奥精彩应用、200M大带宽网络建成落地、智慧网络运营定义、5G-A规模组网验证……北京联通的5G网络在过去四年中为首都用户带去卓越5G体验的同时，也向全世界展现了如何建好和用好5G。

北京联通结合年初发布的5G-A规模组网能力示范的宝贵经验，利用5G-A三载波聚合技术，将3.5GHz和2.1GHz进行双频组网，在北京市内主要核心区域实现3CC全面覆盖，建成全球超大规模5G-A 3CC商用网络，助力将首都北京逐步打造成为网络建设领先、终端发展领先、行业赋能领先的“双万兆”标杆城市。

2022年8月，北京联通建成全球规模较大的5G 200MHz大带宽城市网络。两年来不断夯实，稳步推进规模建设，200M生效比高达85%以上，持续为首都用户提供“加倍京彩”的优质网络体验。得益于坚实的5G 200M网络基础，如今的5G-A 3CC升级变得非常便捷，这也为未来进一步扩大5G-A规模奠定了基础。

北京联通超大规模5G-A商用网络覆盖了北京四环内及城市副中心等主要核心区域以及知名地标，核心城区及重点区域5G-A生效比超70%，总体规模超4000个。涵盖体育场馆、学校、景区、地铁、商圈、居民区等多种重点场景，为沉浸式互动体验、超高清直播、云游戏等业务提供了强大的5G-A网络能力支撑。不仅如此，北京联通也在低空经济、智能车联、超高清浅压缩等方面积极探索实践，持续发掘5G-A网络创新赋能千行百业的潜力。

5G-A时代，移动网络的智慧运营是运营商必备的核心能力。北京联通从5G伊始，就始终坚持ICT融合的数字化体系建设，以先进的IT能力赋能CT生产。北京联通构建了灵性网络智慧运营生产体系，为强大的网络装上智慧的大脑，实现了智能、动态、自适应的网络运营。就像潮汐车道可以实现早晚车流的灵活控制，智慧运营体系不仅能灵活匹配用户的网络需求，还能充分发挥网络效能，保障网络和用户业务的灵活适配，助力5G-A发挥最大的网络能力，为用户带来极致业务感知体验。

北京联通始终坚守“人民邮电为人民”的初心，积极贯彻国家5G战略，致力于提供一流的效益、一流的网络、一流的技术、安全可靠、感知良好的5G网络，持续为用户提供卓越体验和匠心服务是北京联通端到端全专业不懈追求的奋斗目标。

(责编：曹淼、李源)

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