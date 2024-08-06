柯 平

原标题：对科技产品该不该“喜新厌旧”？

【创新谈】

据媒体报道，最近一位外国领导人称，自己仍在使用电子管电视机，且其仍然非常好用，因此当他看到新款电视机时，他会想，反正一年后又会有新款了。

这则消息引起了不少人的兴趣——这些年来，从电子管电视到背投电视、等离子电视、液晶电视，再到现在的智能电视，电视机已多次升级换代，而这位领导人还在使用老物件。这也促使人们思考一个问题：在新技术加速迭代、新产品层出不穷的当下，如果旧产品还能使用，该不该“喜新厌旧”？

应当说，无论是出于节俭或是习惯，今天仍然使用电子管电视，都是值得尊重的。实际上，我们的民族也是素有勤俭节约传统的。而另一方面，在提倡节俭、珍惜老物件的同时，力所能及地拥抱新科技，会不会是更好的选择？

科技变革可以提高生活品质，这是我们使用新科技产品最直观的体验。衣服中加入石墨烯，轻薄的面料也能抵御零下三四十摄氏度的低温；相比传统汽车，智能汽车的安全性、舒适感和驾驶体验都有显著提升……种种案例，不胜枚举。

另外，科技成果也离不开推广应用。只有让产品派上用场，企业和科研机构才能及时获得用户反馈和市场红利，有更多的动力和资源去开展技术攻关，从而进一步加速技术和产品的迭代升级，形成创新主体、新品用户和市场之间的良性循环。

从更宏观的角度看，新老科技产品的更替必然会刺激消费需求、增强经济活力。以国内正在开展的大规模设备更新和消费品以旧换新行动为例，目前，这一政策的市场效应已经显现，上半年我国家电等商品零售额的增速比去年同期加快了2.1个百分点。

对于各类新科技产品，我国民众一直保有较高热情。据统计，2020年我国用户平均更换手机时间约为25.3个月，而同期全球平均水平为43.2个月。近日，美国赛仕软件公司（SAS）等企业对全球1600名行业高层的一项调查显示，83%的中国受访者已经开始使用“生成式人工智能”技术，远超其他国家。另据3M公司发布的2024年度“科学现状洞察报告”，95%的中国受访者认为未来的生产生活会更加依赖于科学，比全球平均水平高8个百分点。

话说回来，那位领导人也在鼓励拥抱新科技。他呼吁同胞更加“冒险”一点，尝试购买电动汽车。毕竟，科技可以让社会更进步、生活更美好，每个人都应该从中获益。

(责编：杨曦、陈键)

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