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全球生物质燃烧碳排放清单数据集建立

2024年08月06日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：全球生物质燃烧碳排放清单数据集建立

科技日报北京8月5日电 （记者陆成宽）记者5日从中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）获悉，基于风云3D极轨气象卫星火点监测数据，空天院科研团队量化了全球生物质燃烧碳排放，成功建立了日尺度高分辨率生物质燃烧碳排放清单数据集。相关研究成果在线发表于地球科学顶级期刊《地球系统科学数据》。

森林火灾、草原火灾、农作物秸秆燃烧等生物质燃烧，是全球碳排放的重要来源，呈现出周期性、随机性、多点源、范围广、监测难等特点。“精确量化生物质燃烧碳排放是理清陆地生态系统碳循环的基础，也是阐明全球和区域尺度碳收支平衡的前提。”论文通讯作者、空天院副研究员石玉胜说。

此次最新研究结果显示，2020年至2022年间，全球生物质燃烧碳排放量高达25.9亿吨/年。生物质燃烧碳排放在时间和空间上存在显著差异。数据显示，非洲南部的生物质燃烧碳排放量最高，达到8.5亿吨/年；接下来是南美洲南部5.3亿吨/年，非洲北部3.9亿吨/年，东南亚2亿吨/年。

研究还发现，在全球生物质燃烧碳排放贡献中，草原火灾位居首位，年均贡献量为12.1亿吨碳，占总排放量的46.7%；其次是灌木火灾和热带森林火灾，分别占总排放量的33%和12.1%。

石玉胜表示，这项研究为精细量化全球生物质燃烧排放对大气二氧化碳浓度变化的影响提供了新的途径和方法，为生物质燃烧管控提供了科学依据。

(责编：杨曦、陈键)
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