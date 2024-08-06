原标题：我国第一组纯净钢辙叉正式产出

图为纯净钢辙叉生产线。受访单位供图

科技日报讯 （记者矫阳）记者8月1日从中铁山桥集团有限公司（以下简称“中铁山桥”）获悉，该公司纯净钢辙叉生产线正式生产出我国第一组纯净钢辙叉。

相比普通高锰钢辙叉，纯净钢辙叉的耐磨性大大增强，辙叉的通过运量和使用寿命均提升了1.7倍。纯净钢辙叉通过选择优质原材料、采用先进工艺和精确控制制造过程，使钢水中的主要化学元素含量更为精准稳定，大幅减少了有害物质、杂质、夹杂物和氧化物。

技术人员介绍，纯净钢辙叉的生产线在先进设备和智能制造方面有众多亮点。

在冶炼环节，中铁山桥率先应用了偏心底电弧炉，既降低能耗，又提高产出、减少排放。纯净钢辙叉的生产线涵盖铁路辙叉自动造型生产线、快速精准固溶处理等先进设备，采用高端传感器、控制系统集成、5G工业网络等智能制造技术，实现了整个铸造和热处理过程的集中控制、智能调度和远程监测，整体生产效率提高了15%，能耗降低了7%，年生产能力达到15000组，较投产前提高20%。

业内专家认为，纯净钢辙叉的生产采用了先进的材料配方、冶炼精炼技术以及精密的铸造工艺和精准的热处理技术，显著提高了铁路辙叉的组织结构、机械性能和稳定性等，达到了高纯净度、高致密性、高稳定性的投建目标。纯净钢辙叉的生产改变了目前国内高锰钢辙叉传统、落后的冶炼工艺和铸造、热处理生产方式，扭转了我国在高锰钢辙叉的技术标准方面落后于世界先进水平的局面，对提升我国铁路运营安全性、通过运量、使用寿命和减少养护维修具有十分重要的意义。

(责编：杨曦、陈键)

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