陆成宽

原标题：重载铁路智能驾驶技术实现规模化应用

智能驾驶技术覆盖100%的运行场景，机车出库检查时间减少17%，列车单趟运行时间节约15分钟，1000米以内实现实时环境感知……这些数据是国家能源集团包神铁路集团（以下简称“包神铁路集团”）重载铁路智能化建设成果的最好注脚。

8月3日，包神铁路集团召开以“赋能重载 智领未来”为主题的重载铁路智能驾驶科技成果发布会，集中发布了《基于固定闭塞的机车智能驾驶系统》的六项技术标准和系列科技创新成果。这标志着重载铁路智能驾驶技术实现规模化、谱系化应用。

包神铁路集团神朔线地处晋陕两省北部的高原地带，是“西煤东运”第二大通道的重要组成部分。作为一条重载铁路，该铁路坡陡弯急，最小转弯半径只有400米，最大坡度为12‰，全线桥梁、隧道、涵渠众多，使得运行在该线路上的列车操纵难度极大。

为解决运行困难，保证行车安全，包神铁路集团和中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司于2018年启动了针对神朔线地理、线路、气候、长大坡度等“四大难题”的智能驾驶技术联合攻关项目。功夫不负有心人，一年后，我国首列“3+0”模式智能驾驶万吨重载列车在包神铁路集团神朔线成功开行。

此后，项目组并没有停止技术攻关的脚步，经过5年的接续奋斗，如今包神铁路集团采用智能驾驶技术的机车累计达到30台，万吨列车编组模式有“3+0”“2+0”“1+0”等，在国内率先实现重载货运列车智能驾驶技术谱系化批量应用。

“包神铁路集团智能驾驶技术成果的批量运用，实现了多个国内第一：首次实现基于北斗高精度定位、信号与异物检测防护的自动调车作业，首次在重载列车上运用雨雪模式，首次开展机车全景状态监视与远程驾驶等，这极大地提高了重载铁路运输效率和安全保障能力。”包神铁路集团总经理边利平说。

在推进重载铁路智能化建设的过程中，包神铁路集团等相关方在神朔线开展了基于提升机车关键技术水平、经济性能和驾驶体验为总体目标的智能驾驶技术研究，并取得多项科技成果。

同时，为更好地服务于重载铁路智能化建设，实现机车智能驾驶技术标准化与规范化，包神铁路集团于2022年立项开展了机车智能驾驶技术标准课题研究。经过开题会、初稿评审会、征求意见、报批稿评审等标准化流程，项目最终形成了机车智能驾驶技术相关的六项标准文件。

“智慧化是现代综合交通运输体系的显著特征，包神铁路集团在基于固定闭塞的机车智能驾驶系统研究方面先行先试，开展了大量实践探索，全方位开展了机车智能驾驶系统技术开发与研究。”边利平说，标准文件对机车智能驾驶系统的总体原则、系统架构、功能要求、性能要求、接口要求、环境适应性要求、试验和检修维护要求进行了规范。

中国交通运输协会副会长褚飞跃表示，这些技术标准的发布，将对轨道交通行业利用人工智能、大数据技术，统一重载铁路智能化系列标准，打造智慧轨道交通，培育壮大新质生产力，实现交通行业与能源运输高质量融合发展具有巨大的促进作用。

(责编：杨曦、陈键)

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