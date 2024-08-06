马春阳

原标题：国内黄金市场更注重差异化需求

中国黄金协会最新数据显示，上半年全国黄金消费量523.753吨，同比下降5.61%。其中，黄金首饰270.021吨，同比下降26.68%；金条及金币213.635吨，同比增长46.02%；工业及其他用金40.097吨，同比下降0.53%。

中国黄金协会有关负责人表示，上半年，随着金价不断创出历史新高，溢价较高的黄金首饰消费大幅下降，溢价相对较低的金条及金币消费大幅上涨。金价高位波动加大使得黄金加工销售企业生产经营风险增大，批发零售企业进货减少，首饰加工企业加工量大幅下降。

世界黄金协会中国区首席执行官王立新表示，金价飙升和全球经济增长放缓是上半年阻碍消费者购买金饰的主要因素，包括中国在内，全球主要金饰消费市场如印度、中东、美洲和欧洲地区的黄金消费需求都呈现下降趋势。

受地缘政治冲突持续、全球经济复苏乏力等因素影响，黄金避险保值功能重新受到重视，今年以来黄金价格强势上涨。6月底，伦敦现货黄金定盘价为2330.90美元/盎司，较年初2074.90美元/盎司上涨12.34%，上半年均价2202.91美元/盎司，较上一年同期1931.54美元/盎司上涨14.05%。

展望下半年黄金消费市场，王立新表示，季节性因素可能会支撑国内金饰消费需求小幅增长。如果在今年剩余时间内，金价未出现剧烈波动，则有望吸引更多消费者回归。不过，金饰消费的复苏在很大程度上取决于消费者情绪能否得到改善，而消费者情绪又与经济增长密切相关。同时，面对新一轮科技革命和产业变革的冲击，消费者习惯也随之发生变化，金饰零售业需要对现有经营模式和发展方式进行创新和调整，从简单的规模型扩张向注重细分市场和差异化需求的高质量发展稳步迈进。

中国黄金协会近日发布的《中国黄金首饰市场报告2024》指出，从有利因素来看，黄金首饰消费保持较高热度。随着经济持续复苏，消费者对黄金首饰保值需求将持续释放，加上婚庆、节庆等消费拉动，为黄金首饰消费提供了动能。黄金首饰行业自身的创新创造能力，给行业增长带来内在驱动力。年轻消费群体的购买力提升，将激发黄金消费增长活力。

相比消费端，黄金在投资端则有抢眼表现。中国黄金协会数据显示，上半年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边2.98万吨，同比增长39.77%，成交额双边15.49万亿元，同比增长68.48%。上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边8.01万吨，同比增长34.74%，成交额双边35.67万亿元，同比增长58.58%。

进入3月以后，黄金价格上涨较快，交易量环比大幅上升。为此，国内黄金场内交易一度采取市场风险控制措施。上海黄金交易所发布通知提高黄金延期合约交易保证金比例及涨跌幅度限制，上海期货交易所则对黄金期货品种实施交易限额，并上调黄金期货主力合约手续费。

今年上半年，受金价上涨提振，国内黄金ETF（交易型开放式指数基金）持有量上升至92.44吨，较2023年底61.47吨增长30.97吨，增长幅度为50.38%，是2013年7月国内黄金ETF上市以来的历史最高值。对此，市场人士认为，股市波动加大、黄金价格强劲是推动中国黄金ETF市场繁荣的关键因素。这些因素相互作用，增强了投资者对黄金作为避险资产的认可度，也进一步激发了市场对黄金ETF的投资热情。

(责编：杨曦、陈键)

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