刘 琪

原标题：7月份新增信贷、社融规模或将同比多增

7月份金融数据发布在即，综合《证券日报》记者采访的业界专家及机构前瞻数据来看，7月份新增信贷及社融规模或将同比多增，其中新增信贷或达4000亿元以上，社融增量有望超1万亿元。回顾去年同期，当月新增人民币贷款3459亿元，新增社融5282亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时认为，7月份新增人民币贷款有望达到4000亿元左右。在二季度金融“挤水分”取得明显效果后，当前银行信贷额度充裕，7月份商业银行有可能借势央行降息、LPR（贷款市场报价利率）下调，加快信贷投放。具体投向方面，企业贷款将是7月份贷款同比多增的主要拉动因素，背后是近期宽口径基建投资和制造业投资走势偏强，而考虑到居民消费继续处在偏弱状态，居民贷款可能会同比减少。

“社融方面，7月份新增规模有望达到1.3万亿元，主要受政府和企业债券融资拉动。”王青预计，7月份政府和企业合计融资规模有望达到1万亿元，同比多增约5000亿元。7月末存量社融同比增速会在8.4%左右，比6月末加快0.3个百分点。不过，受7月份存款利率下调影响，当月居民存款向理财搬家情况加剧，7月末M2（广义货币）增速还会处在6.3%的水平，仅比6月末加快0.1个百分点。

财通证券宏观首席分析师陈兴表示，7月份以来，政府债发行节奏边际放缓，但同比多增额有所扩大，企业债净融资规模也有所上行，在去年同期基数较低的背景下，7月份新增社融规模同比或转为多增。7月下旬以来，票据利率持续下行，指向实体融资需求或仍较疲弱。由此预计，7月份新增信贷4000亿元，新增社融1.1万亿元，M2增速6.9%。

华泰证券研报预计，7月份新增人民币贷款、新增社融分别将为4000亿元、1.03万亿元，较去年同期多增。“挤水分”影响难以快速消退，预计7月份社融同比增速较6月份的8.1%回升至8.3%，人民币贷款同比增速或与6月份的8.8%持平，M2同比增速较6月份的6.2%小幅提升至6.5%。

银河证券研报预测，7月份M2同比增长6.6%。政府债券融资同比多增，叠加去年同期基数较低，社融增速上行。新增社融1.3万亿元，社融增速8.4%。金融机构新增人民币贷款6600亿元，贷款增速8.9%。

展望后期，王青认为，7月末召开的中共中央政治局会议明确要求“加大宏观调控力度”“加强逆周期调节”，央行日前召开的2024年下半年工作会议重申“保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”，据此预计，未来信贷、社融和M2增速等金融总量数据有望低位回升。

(责编：杨曦、陈键)

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