孟 珂

原标题：7月份中国物流业景气指数为51% 业务需求量继续保持增长

8月5日，中国物流与采购联合会发布数据显示，7月份，中国物流业景气指数为51%，较6月份回落0.6个百分点；中国仓储指数为46.5%，较6月份回落2个百分点。

对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，7月份受高温酷暑和局部地方洪涝影响，增速有所放缓，但业务需求量继续保持增长，扩张态势仍在延续。

具体来看，业务总量指数处于扩张态势。7月份，业务总量指数为51%，较6月份回落0.6个百分点。

中国物流信息中心分析师胡焓对《证券日报》记者表示，从重点行业来看，航空物流进入暑期以来保持良好发展势头，航空运输业业务总量指数为56.3%，环比回升1.2个百分点；电商网购业务活跃，电商快递业业务总量指数为70.4%，环比回落0.7个百分点，但仍处于高景气区间；道路运输业和铁路运输业业务总量指数分别为53.2%和51.6%，继续处于年初以来较好水平，为全行业平稳运行奠定基础；水上运输业自二季度以来，出现低位企稳回升趋势，7月份水上运输业业务总量指数为47.1%，环比回升0.2个百分点。

新订单指数小幅回落。7月份，新订单指数为51.2%，较6月份回落0.7个百分点。

“从主要行业来看，除仓储业、装卸搬运业和水上运输业以外，其他行业新订单指数均保持在景气区间，但新增需求也出现一定分化，今年迎峰度夏期间，水资源充沛水电满发，铁路大宗能源原材料物资运输需求有所放缓，铁路运输业新订单指数环比回落0.6个百分点。航空运输业新订单指数为57.9%，保持高位趋稳态势。”胡焓表示，总体来看，近三个月新订单指数保持增长势头，但连续回升态势有所波动，反映出物流新增需求有待进一步巩固。

物流投资保持增长，发展预期趋稳。7月份，物流业固定资产投资完成额指数保持在景气区间，东部地区和西部地区固定资产投资完成额指数分别为51.8%和49.3%，环比分别回升0.8和0.5个百分点。

企业增长预期较好。7月份，业务活动预期指数为54.6%，较上月回落0.7个百分点，连续5个月处在55%左右较高景气区间。其中，铁路运输业、航空运输业、邮政快递业和多式联运活动预期指数分别处在55.1%、58.4%、61.5%和55.7%的高位水平。

何辉表示，行业发展态势基本稳定，铁路运输业、道路运输业、航空运输业、仓储物流业、装卸搬运业和邮政快递业等行业业务总量指数在景气区间。预期指数连续高位，反映出企业对三季度及下半年保持乐观预期。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经