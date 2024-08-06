刘 琪

原标题：央行多措并举切实服务实体经济 消费信贷政策支持力度有望加大

今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，金融支持实体经济质效持续提升。中国人民银行日前召开2024年下半年工作会议强调，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。

会议提出，继续实施好稳健的货币政策。加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

着眼于促消费，分析人士在接受《证券日报》记者采访时表示，下半年消费信贷的政策支持力度有望加大，结构性货币政策工具有望聚焦消费进一步发力。同时，年内仍有进一步降准降息的空间。

金融支持实体经济力度加大

今年以来，央行综合运用利率、存款准备金率、再贷款等工具，切实服务实体经济。

具体来看，上半年，央行下调存款准备金率0.5个百分点、支农支小再贷款再贴现利率0.25个百分点，引导5年期贷款市场报价利率（LPR）下降25个基点，力度超市场预期。

同时，央行出台了房地产金融支持政策组合，包括设立3000亿元保障性住房再贷款、降低全国层面个人住房贷款最低首付比例、取消全国层面个人住房贷款利率政策下限、下调公积金贷款利率等。

此外，央行还设立了5000亿元科技创新和技术改造再贷款，延续实施碳减排支持工具，优化普惠小微贷款认定标准，延长普惠养老专项再贷款政策实施期限、试点拓展至全国并扩大支持范围，充分发挥结构性货币政策工具的激励带动作用。

7月份以来，央行下调公开市场7天期逆回购操作利率、常备借贷便利利率各0.1个百分点，进一步引导LPR和中期借贷便利利率分别下行0.1个百分点和0.2个百分点，加大金融支持实体经济力度。

“这一系列举措显著加大了对实体经济中的重点领域和薄弱环节的支持。”东方金诚研究发展部总监冯琳表示，随着央行下调政策利率，接下来实体经济融资成本还会较快下行。

结构性货币政策工具有望加力

在部署下一阶段工作时，央行强调“加强逆周期调节”，相较于央行今年年初召开的2024年工作会议提出的“强化逆周期和跨周期调节”，删掉了“跨周期”的表述。

在民生银行首席经济学温彬看来，单提“加强逆周期调节”，意味着政策将会以熨平短期波动为目标加大实施力度。

在具体的工作部署上，央行提出，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。

中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊认为，这意味着汽车等领域信贷支持力度有望加大。现存的与大规模设备更新和大宗耐用消费品相关的结构性货币政策工具的使用可能加速推进，也有可能创设新的结构性货币政策工具引导加大信贷投放。

冯琳也认为，不排除下半年央行设立结构性货币政策工具，通过向商业银行提供再贷款，定向支持居民商品消费及服务消费的可能。再贷款利率可能设定在较低水平，进而引导消费贷款利率下行，激发居民消费活力。

此外，分析人士普遍认为，年内降准、降息等总量工具仍值得期待。

温彬表示，降准方面，考虑到8月份至12月份MLF到期规模逐步增大，且三季度起政府债融资规模也会明显提升，为弥补基础货币缺口、稳定货币供应规模、改善商业银行流动性指标以及缓解续作MLF的压力，央行有可能实施全面降准25个基点至50个基点，释放5000亿元至10000亿元资金予以对冲。降息方面，若7月份降息效果不及预期，且外部环境改善的信号更趋明朗，或可期待四季度政策利率的进一步调降。

(责编：杨曦、陈键)

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