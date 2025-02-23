人民网记者 王连香

历时40天的2025年春运于2月22日结束。据交通运输部预计，整个春运期间，全社会跨区域人员流动量将达90亿人次。

数据显示，春运期间，铁路、民航等各领域，多个单项数据创新高。

春运40天，铁路旅客发送量有望超5亿人次、全国水路预计发送旅客超3000万人次，均创历史新高。春节假期期间，从1月31日开始，连续5天全社会跨区域人员流动量单日超3亿人次。其中，2月3日（正月初六）出行人数达到3.39亿人次，民航单日旅客量突破248万人次，均创新高。

今年春运有哪些特点和新意？记者梳理发现，在“春节8天假期”和春节申遗成功的双重背景下，今年人们春运出行愿望超过往年。如中国铁路南昌局集团有限公司公布数据显示，管内务工、探亲、学生、旅游客流相互叠加，节前15天发送旅客1186万人次，同比增长6.5%；节后25天发送旅客2258万人次，同比增长7.5%，其中有8天单日客发超百万人次。

此外，亚冬会也激发了今年的“冰雪热”。今年春运，日均近30万人次的客流高峰与亚冬会赛事运输叠加。铁路部门增加牡丹江、佳木斯、漠河等冰雪旅游热门城市间的列车开行频次。

从这些有关春运的数据和“新”意当中，看到的是活力和春意。春运把大家送到各自的目的地，春运里的“中国活力”也助力中国经济驶向一个新的春天。

图片设计：王连香

(责编：罗知之、高雷)

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