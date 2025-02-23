人民网记者 王绍绍

在内蒙古淖尔苏木草原深处，“荒山头”上种满了“太阳花”。在苏能正镶400MW风光新能源项目基地内，数个约40层楼高的风机拔地而起，年外送超200亿度绿电。

“我们采用分散控制电池储能技术，总装机达110万千瓦。”该风电基地的管理人员介绍，项目建成后，基地每年可向京津冀地区输送绿电22亿千瓦时，有效减少标准煤用量80万吨，减少二氧化硫、二氧化碳等排放量410余万吨。

近年来，我国新能源发展迅速。国家统计局发布数据显示，截至2024年12月底，我国太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。新能源发电装机规模约14.1亿千瓦，占全国电力总装机规模40%以上，已超过煤电装机。

重大风电、光伏项目加速发展。在福建省漳浦县，首个超大单机容量的海上风电场全部并网发电，总装机容量达400兆瓦；在青海省玛沁县，黄河流域在建海拔最高、装机最大的水电工程首台机组正式并网发电，该机组每秒能发155度电，相当于一个三口之家半月用电量；在山东省东营市，首个百万千瓦级海上光伏项目首批发电单元并网，预计每年可节约标煤约50万吨，减排二氧化碳超130万吨……

中国石油大学（北京）能源经济与金融研究所所长郭海涛在接受人民网记者采访时表示，低碳化、绿色化是能源结构转型的方向，新能源在能源结构中的地位会不断提升。但需要注意的是，伴随着风能、太阳能等新能源的快速发展，其间歇性、波动性、随机性对电网安全的影响越发凸显。

因此，新能源不光要发得出，还要存得住、用得好。

“发展新型储能是应对新能源不稳定性的重要途径，能够有效提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力。”郭海涛介绍，新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式的储能。新型储能具有选址灵活、建设周期短、响应快速灵活、功能特性多样等特征，可与电力系统源、网、荷各个环节深度融合，将风能、太阳能等具有不稳定性特点的可再生能源有效纳入新型能源系统。

国家统计局发布数据显示，2024年，我国新型储能保持快速发展态势，装机规模突破7000万千瓦，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦，较2023年底增长超过130%。平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时。

新型储能调度运用水平持续提升，技术创新不断取得突破。在广州和佛山之间，北江之畔林立着88套磷酸铁锂储能系统，两层高的主控楼矗立中央，两回110千伏线路穿过铁塔与供电片区相连……一处“城市充电宝”拔地而起。

“这座新型储能电站装机规模达300兆瓦，预计每年能向粤港澳大湾区提供4.3亿度清洁电，可以满足大湾区20万居民用户的用电需求，实现减排二氧化碳30万吨。”该储能电站工作人员介绍，电站在当地电力需求较低的时段，能充分利用风能、太阳能等清洁能源进行充电；用电高峰期，又能将储存的“绿电”输送到千家万户，实现“毫秒级”响应速度。

但风电、光电等新能源发展中，消纳、技术、出海等难题仍然存在。如何进一步破解？“首先，可通过进一步发展氢能和储能技术，实现离网应用和非电应用，持续提升电力消纳能力。其次，需同步释放国内市场需求，减少对国际市场的依赖，缓解国内竞争压力。最后，要合理规划电力装机与需求的匹配，通过精准的规划和灵活的电力调度机制，最大化风光电力的利用效率，促进产业长期健康发展。”中国社会科学院数量经济与技术经济研究所能源安全与新能源研究室主任刘强建议。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经