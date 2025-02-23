打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京杭大运河2025年全线贯通补水全面启动

2025年02月23日10:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月23日电（欧阳易佳）记者从水利部获悉，京杭大运河2025年全线贯通补水全面启动。

2月10日，南水北调东线一期工程山东段六五河节制闸开启，南水北调东线一期应急北延工程向小运河实施补水；2月20日，密云水库、怀柔水库水源通过京密引水渠经温榆河向北运河实施补水。

水利部相关负责人介绍，2025年补水计划持续至6月底，以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，北起北京市东便门，经通惠河、北运河至天津市三岔河口，南起山东省聊城市穿黄工程出口闸，经小运河、卫运河、南运河至天津市三岔河口，涉及北京、天津、河北、山东四省市，流经8个地级行政区、31个县级行政区。通过优化配置调度南水北调东线一期北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、引滦水、再生水及雨洪水等水源，预计提供补水量5.56亿立方米，其中入京杭大运河水量5.29亿立方米，补水线路总长1274公里，置换深层地下水灌溉面积46万亩。

据悉，补水期间，水利部将组织有关单位、沿线地方政府加强河道清理整治，抓好水量联合调度，实施水源置换和地下水回补，强化水污染防治，加强动态跟踪监测，加大管水护水力度，确保补水有序实施。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
京杭大运河2025年全线贯通补水全面启动
　　人民网北京2月23日电（欧阳易佳）记者从水利部获悉，京杭大运河2025年全线贯通补水全面启动。 2月10日，南水北调东线一期工程山东段六五河节制闸开启，南水北调东线一期应急北延工程向小运河实施补水；2月20日，密云水库、怀柔水库水源通过京密引水渠经温榆河向北运河实施补水。…
新能源发电让这里“风光”甚好
　　在内蒙古淖尔苏木草原深处，“荒山头”上种满了“太阳花”。在苏能正镶400MW风光新能源项目基地内，数个约40层楼高的风机拔地而起，年外送超200亿度绿电。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部