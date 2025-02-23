人民网北京2月23日电（欧阳易佳）记者从水利部获悉，京杭大运河2025年全线贯通补水全面启动。

2月10日，南水北调东线一期工程山东段六五河节制闸开启，南水北调东线一期应急北延工程向小运河实施补水；2月20日，密云水库、怀柔水库水源通过京密引水渠经温榆河向北运河实施补水。

水利部相关负责人介绍，2025年补水计划持续至6月底，以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，北起北京市东便门，经通惠河、北运河至天津市三岔河口，南起山东省聊城市穿黄工程出口闸，经小运河、卫运河、南运河至天津市三岔河口，涉及北京、天津、河北、山东四省市，流经8个地级行政区、31个县级行政区。通过优化配置调度南水北调东线一期北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、引滦水、再生水及雨洪水等水源，预计提供补水量5.56亿立方米，其中入京杭大运河水量5.29亿立方米，补水线路总长1274公里，置换深层地下水灌溉面积46万亩。

据悉，补水期间，水利部将组织有关单位、沿线地方政府加强河道清理整治，抓好水量联合调度，实施水源置换和地下水回补，强化水污染防治，加强动态跟踪监测，加大管水护水力度，确保补水有序实施。

(责编：罗知之、高雷)

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