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春运大考收官：高德打车联动出行生态“补位”枢纽疏运

2025年02月23日12:57 | 来源：中国网科技
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原标题：春运大考收官：高德打车联动出行生态“补位”枢纽疏运

春运大幕即将落下，面对今年超大规模客流与复杂天气挑战，在各地交通运输部门指导下，高德打车联动生态合作伙伴，以数字化能力与高效的生态协同积极响应春运保障需求，共同织就了一张覆盖重点枢纽的疏运网络，成为高德“2025温暖回家路”服务计划的重要举措。这场持续40天的“出行大考”中，政企协作的深度、生态协同的精度与行业治理的温度，为现代城市出行保障提供了新的解题思路。

政企协作：精准提升疏运效率

春运保障的复杂性在于“既要全局统筹，又要精准拆解”。以上海虹桥枢纽为例，涉及高铁、航空、地铁等多种交通方式的立体换乘，在春运期间更是面临客流高峰考验。

在上海行业主管部门统筹部署下，高德打车派专人入驻虹桥枢纽指挥中心参与现场保障，同时还与浦东机场、上海南站、松江站等核心枢纽开展联动保障，动态调整网约车上车点动线，配合短途接驳机制优化人流、车流的流转效率。同时，联动合作网约车平台通过出行热力图引导、场站奖励等方式，引导驾驶员向虹桥高铁站、浦东机场等核心枢纽汇集，分散春运期间的客流压力，形成“需求即时感知-运力精准匹配”的服务闭环。

上海某交通枢纽相关负责人表示，高德打车深度融入春运保障专班，在轨道延时运营、公交接驳之后，联合网约车平台为交通枢纽提供“错峰补位”的出行服务支持。“网约车作为城市交通毛细血管，在重大活动保障中持续发挥灵活补充作用，这种政企联动的精细化服务模式值得深化。”该负责人评价道。

生态协作：激活运力供给

针对春运潮汐性特征，高德打车充分发挥聚合平台的生态优势，与合作网约车平台共同构建了“出行预测+多层次激励”的双重保障机制。在杭州，针对可能出现的雨雪冰冻天气信息，合作网约车平台提前指定应急预案，通过服务分加分、堵车补偿等柔性措施，既保障了司机安全权益，又确保应急运力储备；在深圳市春运办统筹指导下，高德打车与巡游车企业、网约车平台协同合作，通过奖励、补贴等策略激励供给，为深圳北站等重点区域的夜间客流疏运提供了有力支撑。

“生态协同不是简单相加，而是通过机制创新共创价值。”行业观察人士指出，高德打车通过信息共享、规则共建等方式，帮助合作网约车平台构建起了灵活弹性的运力调度体系。这种模式下，各出行平台可根据城市出行特点灵活配置资源——如杭州、深圳推出节日服务费，上海、北京还有多重出车礼包提升司机服务积极性，既激发了行业活力，又为各城市提供了有效的出行保障。

温度护航：以品质服务诠释春运内涵

春运不仅是智能调度的考验，更是服务温度的试金石。在北京，高德打车配合行业协会开展专项行动，合作网约车平台通过车容车貌检查、安全驾驶提示、司乘纠纷快速响应等举措，让返程旅客感受到“最后一公里”的关怀。北京朝阳站重新规划了网约车上车点，在高德打车的精准指引和专属礼券加持下，大幅提升了旅客出行效率；在深圳，与高德打车合作的网约车平台中交出行更是主动组建“春运护航队”，涌现出帮助找回失物、护送患病旅客等暖心事迹，擦亮了城市文明窗口。

“城市出行不是只有效率，更需要人文关怀。”北京市交通委朝阳运管分局相关负责人表示，今年春运通过数据互联，实现了需求预警、运力调度、服务保障的全链条协同，这种“科技+管理+服务”的创新模式，为城市交通服务保障提供了新思路。

当最后一班春运列车驶入站台，这场持续40天的交通大考暂告段落。但其中形成的政企协同机制、智能调度经验、生态协作模式，正在沉淀为城市出行服务的"新基础设施"。出租和网约车之外，高德“2025温暖回家路”服务计划中还囊括了涉及驾车(包括新能源车)、顺风车、公交地铁、骑步行、摩托车等城市出行服务，火车、客运、飞机等城际出行服务，以及联动各地交警部门的安全出行保障，致力于打造涵盖多种不同场景的数字化综合出行服务矩阵，为用户提供安全、便捷的春运出行体验。

正如交通行业专家所言："春运不仅是运输能力的考验，更是社会治理能力的练兵场。多方共建的出行生态，正在重塑现代城市的交通韧性。"这或许正是2025年春运留给行业最宝贵的启示。

(责编：崔元苑、李源)
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