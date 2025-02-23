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2025年铁路春运收官 客货运量均创历史新高

2025年02月23日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月23日电（记者樊曦）记者23日从中国国家铁路集团有限公司获悉，2月22日，为期40天的2025年铁路春运圆满收官，运输安全平稳有序，全国铁路累计发送旅客5.13亿人次，同比增长6.1%；国家铁路累计发送货物4.15亿吨，同比增长5.4%，客货运量均创春运同期历史新高。

　　春运期间，铁路部门用好世界最大高速铁路网和先进铁路网的优势，特别是充分利用去年新开通运营的沪苏湖、集大原高铁等新线能力及春运前投用185组新造的时速350公里复兴号动车组，加大运力投放，客座能力同比增长8.4%，客运能力投放创春运历史新高。在跨境旅客运输组织方面，春运期间广深港高铁发送跨境旅客361万人次，同比增长14.2%，中老铁路发送跨境旅客4.1万人次，同比增长54%。

　　春运期间，铁路部门全面提升服务品质，助力旅客平安有序温馨出行。国铁武汉局集团公司武汉、汉口等车站积极协调当地公交集团等市政交通部门，统筹安排公共交通运力，方便旅客出行；国铁郑州局集团公司在洛阳车站推出一键扫码听历史服务，设计制作《天中春秋》巨幅唐三彩壁画语音讲解二维码，让旅客沉浸式感受历史文化魅力；国铁广州局集团公司与南方电网广东电网公司密切联动，对管内高铁站、火车站等交通运输重点场所及高铁线路沿线供电设施强化安全检查，确保出行供电安全可靠；国铁南昌局集团公司福州客运段工作人员自制环闽旅游地图，在列车运行途中向乘客介绍沿线地区的特色景点和地道美食。

　　与此同时，铁路加大货运保供力度，充分利用大秦、瓦日、浩吉、兰新等主要货运通道能力，全力保障电煤、粮食、化肥、春耕和节日重点物资运输，做到优先保障、应装尽装，国家铁路日均装车17.16万车，全国371家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在20天以上，为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了有力支撑。春运期间，中欧（亚）班列累计开行3230列，同比增长0.7%；西部陆海新通道班列发送货物10.3万标箱，同比增长24.1%；中老铁路发送跨境货物64.2万吨，同比增长8.1%，有力维护了国际产业链供应链稳定畅通。

(责编：宋心蕊、袁勃)
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