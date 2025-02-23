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春运40天全社会跨区域人员流动量90.2亿人次

2025年02月23日14:18 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者王连香）据交通运输部消息，春运40天（2025年1月14日至2月22日），全社会跨区域人员流动量90.2亿人次，比2024年同期增长7.1%。

其中，铁路旅客发送量5.1亿人次，同比增长6.1%；公路人员流动量83.9亿人次，同比增长7.2%（其中，自驾出行量71.7亿人次，占全社会跨区域人员量79.4%，公路营业性客运量12.2亿人次）；水路旅客发送量3121万人次，同比增长7.6%；民航旅客发送量9020万人次，同比增长7.4%。

2025年2月22日（春运第40天，农历正月二十五，星期六），全社会跨区域人员流动量18530.3万人次，环比下降1.9%，比2024年同期（星期二）增长15.4%。

铁路客运量1388.2万人次（星期六，学生流返校），环比增长17.1%，比2024年同期增长79.2%。

公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）16860万人次，环比下降3.2%，比2024年同期增长11.9%。其中，公路营业性客运量3366万人次，环比增长1.1%，比2024年同期增长5.8%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量13494万人次，环比下降4.2%，比2024年同期增长13.5%。

水路客运量71.1万人次，环比增长22.7%，比2024年同期增长42.3%。

民航客运量211.02万人次，环比下降5.1%，比2024年同期增长24.22%。

(责编：王连香、高雷)
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