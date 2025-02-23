人民网北京2月22日电 （记者许维娜）2025FIFA世俱杯倒计时4个月，这场备受瞩目的足球盛宴的筹备工作正紧锣密鼓地推进。

在体育赛事的筹备进程中，各方合作伙伴扮演着关键角色。他们不仅为赛事的顺利举办添砖加瓦，更在其中实现了自身的蜕变与突破，尤其是在体育营销与科技融合方面，正引领着新的行业趋势蓬勃发展。

近年来，科技与体育的融合大势如潮。

以FIFA世俱杯首个全球官方合作伙伴海信为例，其相关负责人透露，集团将携手国际足联，全力打造一届充满科技魅力的世俱杯。同时，借助全球顶级体育赛事的强大影响力，持续加大在产品研发与技术创新上的投入，致力于为全球用户奉上更为优质的体验。

回溯过往，自2016年起，三届欧洲杯、两届世界杯的成功举办，成为众多企业迈向全球化征程的关键契机。海信便是其中之一，凭借深度参与这些世界顶级体育赛事，成为与世界顶级体育赛事保持长期紧密关联、深度参与的中国企业之一。

从行业发展的视角审视，企业在体育营销方面的投入，正日益紧密地与自身的技术创新和产品升级相互融合。

当下，越来越多的企业清醒地认识到，赞助体育赛事，不仅能有效提升品牌的知名度与美誉度，更能将赛事的高标准要求转化为技术研发的强大驱动力。

以电视业务为例，近日，海信自研的RGB-MiniLED电视100UX在国内发布。与传统MiniLED不同，这款电视的RGB-MiniLED采用红、绿、蓝三色光源独立控光控色，实现了从“黑白背光”到“彩色背光”的升级。

专家表示，未来，随着科技迅猛发展、体育产业繁荣，家电企业在体育营销与科技融合上的探索会更深入。消费者可以期待更多企业以创新技术，给全球用户带来惊喜，为家电行业注入新活力。

(责编：罗知之、高雷)

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