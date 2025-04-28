人民网北京4月28日电 （记者赵竹青）为进一步推动人形机器人产业创新发展，加快人形机器人技术研发、产业化和标准化工作，中国电子学会近日在江苏省无锡市举办“人形机器人百人会会议暨人工智能赋能新型工业化深度行（无锡站）”活动。活动期间，学会发布了人形机器人应用场景图谱、人形机器人标准体系框架。

全国政协常委、致公党中央副主席、全国妇联副主席、中国电子学会理事长徐晓兰在致辞中表示，今年两会期间，“具身智能”等新词首次写入政府工作报告，“人工智能+”等热词频频被提及。目前我国制造业正在向智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人“智三样”加速升级。培育发展以人形机器人为代表的具身智能对推动人工智能赋能新型工业化，加快发展新质生产力具有重要意义。

工业和信息化部科技司副司长杜广达在致辞中表示，人形机器人是人工智能赋能新型工业化的高级载体。当前，以大模型为代表的新一代人工智能加速突破，带动人形机器人技术加快迭代。工业和信息化部将按照“智能驱动、场景牵引、整机带动、软硬协同”的工作思路，加快技术攻关，夯实发展底座；拓展多元场景，加快应用落地；做优产业生态，营造良好环境，推动人形机器人产业创新发展，以人形机器人小切口带动人工智能大产业发展，高水平赋能新型工业化。

中国电子学会理事会党委书记、中国人形机器人百人会理事长张峰表示，电子学会自2022年起，率先开展人形机器人技术和产业研究，搭建产业合作平台等多措并举，推动我国人形机器人技术创新和产业培育、应用发展，取得积极成效。后续将进一步发挥国家智库作用，协助做好行动方案编制、技术和产业论证、成果转化和产业对接等工作，推动做好人形机器人应用示范，同时加快人形机器人标准研制与宣贯，发布标准体系框架等。

(责编：赵竹青、高雷)

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